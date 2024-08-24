Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1771 года КМ "Сибирская монета". Новодел (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Новодел
Фотография: The New York Sale
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 65,5 гр
- Диаметр 45 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 10 копеек
- Год 1771
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1771 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1205 проданному на аукционе The New York Sale за 3500 USD. Торги состоялись 6 января 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 11 апреля 2020
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
2200 $
Цена в валюте аукциона 2200 USD
Продавец New York Sale
Дата 6 января 2011
Сохранность UNC
Цена
3500 $
Цена в валюте аукциона 3500 USD
Где продать?
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