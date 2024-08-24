10 копеек 1771 года КМ "Сибирская монета". Новодел (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1771 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1205 проданному на аукционе The New York Sale за 3500 USD. Торги состоялись 6 января 2011.

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