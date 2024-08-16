Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1771 года КМ "Сибирская монета". Новодел (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Новодел
Фотография: Stack's Bowers
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,6 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 1 копейка
- Год 1771
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1771 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 463 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1700 USD. Торги состоялись 11 ноября 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность MS64
Цена
1500 $
Цена в валюте аукциона 1500 USD
Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность MS64
Цена
1700 $
Цена в валюте аукциона 1700 USD
Продавец Stack's
Дата 13 января 2009
Сохранность UNC
Цена
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