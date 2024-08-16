Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1771 года КМ "Сибирская монета". Новодел (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 1 копейка 1771 года КМ "Сибирская монета" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 1 копейка 1771 года КМ "Сибирская монета" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Stack's Bowers

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,6 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1771
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1771 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 463 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1700 USD. Торги состоялись 11 ноября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Heritage (2)
  • Rare Coins (2)
  • Stack's (1)
Россия 1 копейка 1771 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность MS64
Цена
1500 $
Цена в валюте аукциона 1500 USD
Россия 1 копейка 1771 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - November 11, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность MS64
Цена
1700 $
Цена в валюте аукциона 1700 USD
Россия 1 копейка 1771 КМ "Сибирская монета" на аукционе Stack's - January 13, 2009
Россия 1 копейка 1771 КМ "Сибирская монета" на аукционе Stack's - January 13, 2009
Продавец Stack's
Дата 13 января 2009
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1771 КМ "Сибирская монета" на аукционе Heritage - February 24, 2001
Россия 1 копейка 1771 КМ "Сибирская монета" на аукционе Heritage - February 24, 2001
Продавец Heritage
Дата 24 февраля 2001
Сохранность MS65 NGC
Цена
Россия 1 копейка 1771 КМ "Сибирская монета" на аукционе Heritage - October 7, 2000
Россия 1 копейка 1771 КМ "Сибирская монета" на аукционе Heritage - October 7, 2000
Продавец Heritage
Дата 7 октября 2000
Сохранность MS65 NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1771 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Екатерины II Монеты России 1771 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом 1 копейка Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск