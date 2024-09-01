1 рубль 1771 года СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1771 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ АШ T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 264 проданному на аукционе SINCONA AG за 2800 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

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