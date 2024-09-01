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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1771 года СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 1 рубль 1771 года СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 1 рубль 1771 года СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 24 гр
  • Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
  • Диаметр 39 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1771
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (129) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1771 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ АШ T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 264 проданному на аукционе SINCONA AG за 2800 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1771 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
46 $
Цена в валюте аукциона 4000 RUB
Россия 1 рубль 1771 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
304 $
Цена в валюте аукциона 27500 RUB
Россия 1 рубль 1771 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1771 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия 1 рубль 1771 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность MS61
Цена
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Россия 1 рубль 1771 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Provenance Auctions - March 4, 2024
Россия 1 рубль 1771 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Provenance Auctions - March 4, 2024
Продавец Provenance Auctions
Дата 4 марта 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1771 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - February 21, 2024
Россия 1 рубль 1771 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - February 21, 2024
Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность VG8
Цена
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Россия 1 рубль 1771 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Heritage - February 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1771 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Россия 1 рубль 1771 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
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Россия 1 рубль 1771 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе AURORA - December 21, 2023
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность AU
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Россия 1 рубль 1771 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Jean ELSEN - December 9, 2023
Продавец Jean ELSEN
Дата 9 декабря 2023
Сохранность F
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1771 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU
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Россия 1 рубль 1771 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Россия 1 рубль 1771 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 15 ноября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1771 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1771 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Россия 1 рубль 1771 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1771 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1771 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе COINSTORE - August 6, 2023
Россия 1 рубль 1771 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе COINSTORE - August 6, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 6 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1771 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Bruun Rasmussen - August 6, 2023
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 6 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1771 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1771 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Antykwariat u Nilsa - June 16, 2023
Россия 1 рубль 1771 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Antykwariat u Nilsa - June 16, 2023
Продавец Antykwariat u Nilsa
Дата 16 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1771 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе AURORA - April 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1771 "Петербургский тип, без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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