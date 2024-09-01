Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1771 года СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" (Россия, Екатерина II)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 24 гр
- Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
- Диаметр 39 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 1 рубль
- Год 1771
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (129) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1771 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ АШ T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 264 проданному на аукционе SINCONA AG за 2800 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
46 $
Цена в валюте аукциона 4000 RUB
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
304 $
Цена в валюте аукциона 27500 RUB
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность MS61
Цена
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Продавец Provenance Auctions
Дата 4 марта 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность VG8
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 9 декабря 2023
Сохранность F
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Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU
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Продавец Pesek Auctions
Дата 15 ноября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность AU
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Продавец COINSTORE
Дата 6 августа 2023
Сохранность Нет оценки
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Продавец Bruun Rasmussen
Дата 6 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
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Продавец Antykwariat u Nilsa
Дата 16 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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