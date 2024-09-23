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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 рублей 1771 года СПБ "Петербургский тип, без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 10 рублей 1771 года СПБ "Петербургский тип, без шарфа" - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 10 рублей 1771 года СПБ "Петербургский тип, без шарфа" - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 13,09 гр
  • Чистого золота (0,3859 oz) 12,0035 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 31,500

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 10 рублей
  • Год 1771
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1771 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 66 проданному на аукционе Империя за 550000 RUB. Торги состоялись 17 ноября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 рублей 1771 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
12848 $
Цена в валюте аукциона 12000 EUR
Россия 10 рублей 1771 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU
Цена
7440 $
Цена в валюте аукциона 575000 RUB
Россия 10 рублей 1771 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Holmasto - December 17, 2022
Продавец Holmasto
Дата 17 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 рублей 1771 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность VF35
Цена
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Россия 10 рублей 1771 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Русское Наследие - December 12, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2020
Сохранность VF35
Цена
Россия 10 рублей 1771 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Русское Наследие - July 11, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 11 июля 2020
Сохранность XF45 RNGA
Цена
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Россия 10 рублей 1771 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Русское Наследие - April 11, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 11 апреля 2020
Сохранность XF45 RNGA
Цена
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Россия 10 рублей 1771 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Русское Наследие - December 14, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 14 декабря 2019
Сохранность XF45 RNGA
Цена
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Россия 10 рублей 1771 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 10 рублей 1771 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rare Coins - December 9, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 9 декабря 2018
Сохранность MS61
Цена
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Россия 10 рублей 1771 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Имперская монета - October 2, 2018
Россия 10 рублей 1771 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Имперская монета - October 2, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 2 октября 2018
Сохранность VF30
Цена
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Россия 10 рублей 1771 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Русское Наследие - April 21, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 21 апреля 2018
Сохранность XF45 RNGA
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 ноября 2017
Сохранность XF
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Россия 10 рублей 1771 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Stack's - August 4, 2017
Россия 10 рублей 1771 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Stack's - August 4, 2017
Продавец Stack's
Дата 4 августа 2017
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Россия 10 рублей 1771 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - April 26, 2017
Россия 10 рублей 1771 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - April 26, 2017
Продавец Александр
Дата 26 апреля 2017
Сохранность F15
Цена
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Россия 10 рублей 1771 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Русское Наследие - March 22, 2017
Продавец Русское Наследие
Дата 22 марта 2017
Сохранность AU50 RNGA
Цена
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Россия 10 рублей 1771 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 2, 2015
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 2 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 рублей 1771 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Знак - February 13, 2015
Россия 10 рублей 1771 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Знак - February 13, 2015
Продавец Знак
Дата 13 февраля 2015
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 рублей 1771 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Империя - November 17, 2012
Продавец Империя
Дата 17 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 рублей 1771 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Künker - February 4, 2009
Продавец Künker
Дата 4 февраля 2009
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 рублей 1771 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Künker - October 7, 2007
Продавец Künker
Дата 7 октября 2007
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 рублей 1771 "Петербургский тип, без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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