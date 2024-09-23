Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 рублей 1771 года СПБ "Петербургский тип, без шарфа" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 13,09 гр
- Чистого золота (0,3859 oz) 12,0035 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 31,500
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 10 рублей
- Год 1771
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1771 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 66 проданному на аукционе Империя за 550000 RUB. Торги состоялись 17 ноября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Holmasto
Дата 17 декабря 2022
Сохранность VF
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 11 июля 2020
Сохранность XF45 RNGA
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 11 апреля 2020
Сохранность XF45 RNGA
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 14 декабря 2019
Сохранность XF45 RNGA
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 9 декабря 2018
Сохранность MS61
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 2 октября 2018
Сохранность VF30
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 21 апреля 2018
Сохранность XF45 RNGA
Цена
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Продавец Stack's
Дата 4 августа 2017
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 26 апреля 2017
Сохранность F15
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 22 марта 2017
Сохранность AU50 RNGA
Цена
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 2 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Империя
Дата 17 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 4 февраля 2009
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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