Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1771 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 13,1 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 2 копейки
- Год 1771
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (95) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1771 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 17 проданному на аукционе MS67 за 100000 RUB. Торги состоялись 3 ноября 2021.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS61 BN RNGA
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Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность XF45
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Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU
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Продавец Русское Наследие
Дата 23 апреля 2023
Сохранность AU53 BN RNGA
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Продавец Русское Наследие
Дата 25 декабря 2022
Сохранность VF30 BN RNGA
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Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность XF40 BN NGC
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Дата 9 апреля 2022
Сохранность VF35 BN NGC
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