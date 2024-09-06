2 копейки 1771 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1771 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 17 проданному на аукционе MS67 за 100000 RUB. Торги состоялись 3 ноября 2021.

Сохранность UNC (11) AU (22) XF (30) VF (24) F (3) Нет оценки (5) Сохранность (слабы) MS64 (1) MS63 (3) MS62 (1) MS61 (6) AU58 (2) AU55 (5) AU53 (3) AU50 (2) XF45 (3) XF40 (5) VF35 (1) VF30 (2) VF20 (2) BN (24) Сервис RNGA (3) NGC (17) ННР (3)

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