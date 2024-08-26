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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1771 года КМ "Сибирская монета". Новодел (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Полушка 1771 года КМ "Сибирская монета" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Полушка 1771 года КМ "Сибирская монета" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Александр

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,6 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Полушка
  • Год 1771
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1771 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 229 проданному на аукционе Александр за 2000 USD. Торги состоялись 23 сентября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Александр (1)
Россия Полушка 1771 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - September 24, 2016
Россия Полушка 1771 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - September 24, 2016
Продавец Александр
Дата 24 сентября 2016
Сохранность MS64
Цена
******
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Где продать?

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