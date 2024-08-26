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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1771 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 10 копеек 1771 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 10 копеек 1771 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 65,5 гр
  • Диаметр 45 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1771
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (38) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1771 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 73 проданному на аукционе Империя за 32000 RUB. Торги состоялись 21 февраля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1771 КМ "Сибирская монета" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 10 копеек 1771 КМ "Сибирская монета" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность XF
Цена
126 $
Цена в валюте аукциона 116 EUR
Россия 10 копеек 1771 КМ "Сибирская монета" на аукционе Знак - March 15, 2024
Россия 10 копеек 1771 КМ "Сибирская монета" на аукционе Знак - March 15, 2024
Продавец Знак
Дата 15 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1771 КМ "Сибирская монета" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Россия 10 копеек 1771 КМ "Сибирская монета" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
193 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Россия 10 копеек 1771 КМ "Сибирская монета" на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
Россия 10 копеек 1771 КМ "Сибирская монета" на аукционе MUNZE - January 18, 2023
Продавец MUNZE
Дата 18 января 2023
Сохранность MS62 BN CGC
Цена
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Россия 10 копеек 1771 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1771 КМ "Сибирская монета" на аукционе Spink - October 1, 2022
Продавец Spink
Дата 1 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1771 КМ "Сибирская монета" на аукционе Künker - December 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1771 КМ "Сибирская монета" на аукционе Numisbalt - September 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1771 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - September 25, 2021
Россия 10 копеек 1771 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - September 25, 2021
Продавец Александр
Дата 25 сентября 2021
Сохранность F12
Цена
Россия 10 копеек 1771 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - August 1, 2021
Продавец Katz
Дата 1 августа 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1771 КМ "Сибирская монета" на аукционе Numisbalt - October 24, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 24 октября 2020
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1771 КМ "Сибирская монета" на аукционе MUNZE - August 12, 2020
Продавец MUNZE
Дата 12 августа 2020
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1771 КМ "Сибирская монета" на аукционе MUNZE - March 18, 2020
Продавец MUNZE
Дата 18 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1771 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - February 19, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 19 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1771 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Россия 10 копеек 1771 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 28 января 2020
Сохранность VF35
Цена
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Россия 10 копеек 1771 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - December 18, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 18 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1771 КМ "Сибирская монета" на аукционе MUNZE - December 10, 2019
Продавец MUNZE
Дата 10 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1771 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Россия 10 копеек 1771 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 26 ноября 2019
Сохранность VF35
Цена
Россия 10 копеек 1771 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Россия 10 копеек 1771 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2019
Сохранность VF25
Цена
Россия 10 копеек 1771 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - September 26, 2019
Продавец Katz
Дата 26 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1771 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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