Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1771 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 65,5 гр
- Диаметр 45 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 10 копеек
- Год 1771
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (38) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1771 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 73 проданному на аукционе Империя за 32000 RUB. Торги состоялись 21 февраля 2014.
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Продавец MUNZE
Дата 18 января 2023
Сохранность MS62 BN CGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность VF
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Продавец Spink
Дата 1 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 24 октября 2020
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 12 августа 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 19 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 28 января 2020
Сохранность VF35
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 10 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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