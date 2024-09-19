1 рубль 1771 года СПБ ЯЧ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1771 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ ЯЧ T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24890 проданному на аукционе Heritage Auctions за 7931 USD. Торги состоялись 5 января 2014.

Сохранность UNC (23) AU (53) XF (49) VF (33) F (5) Нет оценки (10) Сохранность (слабы) MS62 (4) MS61 (3) MS60 (8) AU58 (11) AU55 (10) AU53 (4) AU50 (8) XF45 (16) XF40 (5) VF35 (4) VF30 (3) VF25 (2) VF20 (2) F15 (1) DETAILS (3) Сервис ННР (15) NGC (11) RNGA (6) PCGS (1)

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