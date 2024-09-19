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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1771 года СПБ ЯЧ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 1 рубль 1771 года СПБ ЯЧ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 1 рубль 1771 года СПБ ЯЧ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 24 гр
  • Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
  • Диаметр 39 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,025,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1771
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (176) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1771 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ ЯЧ T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24890 проданному на аукционе Heritage Auctions за 7931 USD. Торги состоялись 5 января 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1771 СПБ ЯЧ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 1 рубль 1771 СПБ ЯЧ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1771 СПБ ЯЧ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 1 рубль 1771 СПБ ЯЧ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1771 СПБ ЯЧ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - February 21, 2024
Россия 1 рубль 1771 СПБ ЯЧ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - February 21, 2024
Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность MS61 ННР
Цена
1277 $
Цена в валюте аукциона 117922 RUB
Россия 1 рубль 1771 СПБ ЯЧ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Heritage - February 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
660 $
Цена в валюте аукциона 660 USD
Россия 1 рубль 1771 СПБ ЯЧ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Россия 1 рубль 1771 СПБ ЯЧ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность F
Цена
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Россия 1 рубль 1771 СПБ ЯЧ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1771 СПБ ЯЧ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе COINSNET - October 22, 2023
Россия 1 рубль 1771 СПБ ЯЧ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе COINSNET - October 22, 2023
Продавец COINSNET
Дата 22 октября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1771 СПБ ЯЧ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Россия 1 рубль 1771 СПБ ЯЧ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1771 СПБ ЯЧ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1771 СПБ ЯЧ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Künker - June 23, 2023
Продавец Künker
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1771 СПБ ЯЧ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Antykwariat u Nilsa - June 16, 2023
Россия 1 рубль 1771 СПБ ЯЧ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Antykwariat u Nilsa - June 16, 2023
Продавец Antykwariat u Nilsa
Дата 16 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1771 СПБ ЯЧ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Tauler & Fau - March 6, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 6 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1771 СПБ ЯЧ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - January 11, 2023
Россия 1 рубль 1771 СПБ ЯЧ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - January 11, 2023
Продавец Александр
Дата 11 января 2023
Сохранность MS60 ННР
Цена
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Россия 1 рубль 1771 СПБ ЯЧ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1771 СПБ ЯЧ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS60 ННР
Цена
Россия 1 рубль 1771 СПБ ЯЧ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе AURORA - November 30, 2022
Продавец AURORA
Дата 30 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1771 СПБ ЯЧ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность MS60 ННР
Цена
Россия 1 рубль 1771 СПБ ЯЧ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность AU53
Цена
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Россия 1 рубль 1771 СПБ ЯЧ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе AURORA - September 29, 2022
Продавец AURORA
Дата 29 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1771 СПБ ЯЧ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Русское Наследие - September 25, 2022
Россия 1 рубль 1771 СПБ ЯЧ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Русское Наследие - September 25, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 25 сентября 2022
Сохранность XF DETAILS RNGA
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1771 "Петербургский тип, без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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