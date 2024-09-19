Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1771 года СПБ ЯЧ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 24 гр
- Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
- Диаметр 39 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,025,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 1 рубль
- Год 1771
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (176) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1771 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ ЯЧ T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24890 проданному на аукционе Heritage Auctions за 7931 USD. Торги состоялись 5 января 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность MS61 ННР
Цена
1277 $
Цена в валюте аукциона 117922 RUB
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
660 $
Цена в валюте аукциона 660 USD
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность F
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец COINSNET
Дата 22 октября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Antykwariat u Nilsa
Дата 16 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Tauler & Fau
Дата 6 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 11 января 2023
Сохранность MS60 ННР
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 30 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность AU53
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 1 рубль 1771 "Петербургский тип, без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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