Гривенник 1771 года СПБ T.I. "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1771 года "Без шарфа" со знаком СПБ T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2429 проданному на аукционе Coins.ee за 680 EUR. Торги состоялись 10 июля 2021.

Сохранность UNC (4) AU (31) XF (35) VF (23) F (2) VG (1) Нет оценки (5) Сохранность (слабы) MS61 (3) AU58 (1) AU55 (4) AU53 (2) AU50 (3) XF45 (6) XF40 (4) VF35 (3) VF30 (1) VF25 (1) VF20 (2) VG8 (1) Сервис NGC (3) RNGA (1) ННР (1)

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