Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Гривенник 1771 года СПБ T.I. "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 2,37 гр
- Чистого серебра (0,0571 oz) 1,7775 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,939,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Гривенник
- Год 1771
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (101) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1771 года "Без шарфа" со знаком СПБ T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2429 проданному на аукционе Coins.ee за 680 EUR. Торги состоялись 10 июля 2021.
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Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность VF
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Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность VF
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Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность XF
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность XF
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Продавец Russiancoin
Дата 13 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Katz
Дата 29 декабря 2021
Сохранность XF
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность XF
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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