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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1771 года СПБ "Петербургский тип, без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 5 рублей 1771 года СПБ "Петербургский тип, без шарфа" - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 рублей 1771 года СПБ "Петербургский тип, без шарфа" - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,54 гр
  • Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 12,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1771
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1771 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 969 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 9000 EUR. Торги состоялись 31 января 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 рублей 1771 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Hess Divo - December 13, 2023
Продавец Hess Divo
Дата 13 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
6284 $
Цена в валюте аукциона 5500 CHF
Россия 5 рублей 1771 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Русское Наследие - September 25, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 25 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
2160 $
Цена в валюте аукциона 125000 RUB
Россия 5 рублей 1771 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Hess Divo - June 1, 2022
Продавец Hess Divo
Дата 1 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 рублей 1771 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Heritage - May 22, 2022
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1771 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Русское Наследие - May 8, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность F
Цена
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Россия 5 рублей 1771 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Numisbalt - September 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 рублей 1771 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Numisbalt - February 4, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 рублей 1771 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Numisbalt - July 9, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 9 июля 2020
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1771 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 рублей 1771 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rare Coins - September 18, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 18 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 рублей 1771 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Künker - January 31, 2019
Продавец Künker
Дата 31 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1771 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Katz - November 25, 2018
Продавец Katz
Дата 25 ноября 2018
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1771 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе SINCONA - May 16, 2017
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 рублей 1771 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Bolaffi - December 3, 2015
Продавец Bolaffi
Дата 3 декабря 2015
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 рублей 1771 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Империя - November 17, 2012
Продавец Империя
Дата 17 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1771 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Künker - June 24, 2009
Продавец Künker
Дата 24 июня 2009
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 рублей 1771 "Петербургский тип, без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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