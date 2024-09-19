Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 рублей 1771 года СПБ "Петербургский тип, без шарфа" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Империя
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,54 гр
- Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 12,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 5 рублей
- Год 1771
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1771 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 969 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 9000 EUR. Торги состоялись 31 января 2019.
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Продавец Русское Наследие
Дата 25 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
2160 $
Цена в валюте аукциона 125000 RUB
Продавец Hess Divo
Дата 1 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 мая 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июля 2020
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 18 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 31 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 ноября 2018
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Bolaffi
Дата 3 декабря 2015
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Империя
Дата 17 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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