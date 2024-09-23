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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1771 года КМ "Сибирская монета". Новодел (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 5 копеек 1771 года КМ "Сибирская монета" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 копеек 1771 года КМ "Сибирская монета" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 32,7 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1771
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1771 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 324 проданному на аукционе Редкие Монеты за 6000 USD. Торги состоялись 26 апреля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Rare Coins (1)
Россия 5 копеек 1771 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - April 26, 2014
Продавец Rare Coins
Дата 26 апреля 2014
Сохранность MS64
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1771 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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