Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1771 года ЕМ (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,56 гр
- Диаметр 17,5 - 19,5 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,470,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Полушка
- Год 1771
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (79)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1771 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 380 проданному на аукционе Александр за 1700 USD. Торги состоялись 23 января 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 80 PLN
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 8 января 2023
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Продавец AURORA
Дата 27 октября 2022
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец RedSquare
Дата 28 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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