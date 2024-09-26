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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1771 года ЕМ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Полушка 1771 года ЕМ - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Полушка 1771 года ЕМ - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,56 гр
  • Диаметр 17,5 - 19,5 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,470,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Полушка
  • Год 1771
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (79)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1771 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 380 проданному на аукционе Александр за 1700 USD. Торги состоялись 23 января 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полушка 1771 ЕМ на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Россия Полушка 1771 ЕМ на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка 1771 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия Полушка 1771 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 400 RUB
Россия Полушка 1771 ЕМ на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Россия Полушка 1771 ЕМ на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 80 PLN
Россия Полушка 1771 ЕМ на аукционе Русское Наследие - September 10, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 10 сентября 2023
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
Россия Полушка 1771 ЕМ на аукционе AURORA - July 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка 1771 ЕМ на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия Полушка 1771 ЕМ на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия Полушка 1771 ЕМ на аукционе Russiancoin - March 30, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 30 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полушка 1771 ЕМ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка 1771 ЕМ на аукционе Александр - March 8, 2023
Россия Полушка 1771 ЕМ на аукционе Александр - March 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 марта 2023
Сохранность XF45
Цена
Россия Полушка 1771 ЕМ на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия Полушка 1771 ЕМ на аукционе Русское Наследие - January 8, 2023
Россия Полушка 1771 ЕМ на аукционе Русское Наследие - January 8, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 8 января 2023
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Россия Полушка 1771 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка 1771 ЕМ на аукционе AURORA - October 27, 2022
Продавец AURORA
Дата 27 октября 2022
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Россия Полушка 1771 ЕМ на аукционе Александр - October 19, 2022
Россия Полушка 1771 ЕМ на аукционе Александр - October 19, 2022
Продавец Александр
Дата 19 октября 2022
Сохранность XF40
Цена
Россия Полушка 1771 ЕМ на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность MS61 ННР
Цена
Россия Полушка 1771 ЕМ на аукционе Numisbalt - September 24, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полушка 1771 ЕМ на аукционе RedSquare - September 10, 2022
Продавец RedSquare
Дата 10 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка 1771 ЕМ на аукционе Александр - August 27, 2022
Россия Полушка 1771 ЕМ на аукционе Александр - August 27, 2022
Продавец Александр
Дата 27 августа 2022
Сохранность XF40
Цена
Россия Полушка 1771 ЕМ на аукционе Александр - July 6, 2022
Россия Полушка 1771 ЕМ на аукционе Александр - July 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF40
Цена
Россия Полушка 1771 ЕМ на аукционе RedSquare - May 28, 2022
Продавец RedSquare
Дата 28 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка 1771 ЕМ на аукционе RedSquare - May 28, 2022
Продавец RedSquare
Дата 28 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полушка 1771 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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