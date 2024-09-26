Полушка 1771 года ЕМ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1771 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 380 проданному на аукционе Александр за 1700 USD. Торги состоялись 23 января 2009.

Сохранность UNC (7) AU (10) XF (37) VF (19) F (1) Нет оценки (4) Сохранность (слабы) MS62 (4) MS61 (1) MS60 (1) AU55 (4) AU50 (1) XF45 (6) XF40 (5) VF35 (4) VF30 (1) VF20 (2) F12 (1) BN (5) Сервис NGC (2) RNGA (3) ННР (1)

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