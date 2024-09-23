Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1771 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 32,7 гр
- Диаметр 35 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 5 копеек
- Год 1771
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (103) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1771 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 340 проданному на аукционе SINCONA AG за 2200 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 2100 RUB
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
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Продавец MS67
Дата 13 марта 2024
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 12 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 17 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 23 июля 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 23 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
Для продажи 5 копеек 1771 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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