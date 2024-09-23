5 копеек 1771 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1771 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 340 проданному на аукционе SINCONA AG за 2200 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность UNC (20) AU (33) XF (28) VF (16) Нет оценки (6) Сохранность (слабы) MS63 (1) MS62 (4) MS61 (9) MS60 (2) AU58 (12) AU55 (4) AU53 (2) AU50 (3) XF45 (3) XF40 (7) VF35 (3) VF30 (2) VF20 (1) DETAILS (4) BN (28) Сервис RNGA (6) NGC (23) ННР (2) CGC (1) PCGS (4)

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