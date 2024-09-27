15 копеек 1771 года ММД "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1771 года "Без шарфа" со знаком ММД. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 96 проданному на аукционе Монеты и Медали за 100000 RUB. Торги состоялись 13 октября 2023.

Сохранность UNC (10) AU (7) XF (19) VF (13) F (1) Нет оценки (7) Сохранность (слабы) MS62 (2) MS60 (2) AU58 (1) AU53 (2) VF35 (1) DETAILS (4) Сервис NGC (5) ННР (2) RNGA (1)

Продавец Все фирмы

AURORA (2)

Coins.ee (2)

Gorny & Mosch (1)

Heritage (2)

Katz (6)

Kroha (1)

Künker (2)

Rare Coins (16)

RedSquare (1)

Russiancoin (5)

SINCONA (2)

Stack's (2)

Teutoburger (1)

Александр (1)

Знак (1)

Империя (4)

Имперская монета (2)

Монеты и Медали (1)

Русский Нумизматический Дом (4)

Русское Наследие (3)