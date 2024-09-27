Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1771 года ММД "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 3,56 гр
- Чистого серебра (0,0858 oz) 2,67 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 986,716
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 15 копеек
- Год 1771
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (59)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1771 года "Без шарфа" со знаком ММД. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 96 проданному на аукционе Монеты и Медали за 100000 RUB. Торги состоялись 13 октября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
424 $
Цена в валюте аукциона 391 EUR
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
438 $
Цена в валюте аукциона 406 EUR
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS60
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Stack's
Дата 20 января 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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