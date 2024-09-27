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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

15 копеек 1771 года ММД "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 15 копеек 1771 года ММД "Без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 15 копеек 1771 года ММД "Без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 3,56 гр
  • Чистого серебра (0,0858 oz) 2,67 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 986,716

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1771
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (59)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1771 года "Без шарфа" со знаком ММД. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 96 проданному на аукционе Монеты и Медали за 100000 RUB. Торги состоялись 13 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 15 копеек 1771 ММД "Без шарфа" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 15 копеек 1771 ММД "Без шарфа" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 15 копеек 1771 ММД "Без шарфа" на аукционе Katz - May 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
424 $
Цена в валюте аукциона 391 EUR
Россия 15 копеек 1771 ММД "Без шарфа" на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
438 $
Цена в валюте аукциона 406 EUR
Россия 15 копеек 1771 ММД "Без шарфа" на аукционе Katz - January 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1771 ММД "Без шарфа" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 15 копеек 1771 ММД "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 15 копеек 1771 ММД "Без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия 15 копеек 1771 ММД "Без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Россия 15 копеек 1771 ММД "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1771 ММД "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS60
Цена
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Россия 15 копеек 1771 ММД "Без шарфа" на аукционе Знак - March 10, 2023
Россия 15 копеек 1771 ММД "Без шарфа" на аукционе Знак - March 10, 2023
Продавец Знак
Дата 10 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1771 ММД "Без шарфа" на аукционе Russiancoin - March 2, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 15 копеек 1771 ММД "Без шарфа" на аукционе Stack's - January 20, 2023
Россия 15 копеек 1771 ММД "Без шарфа" на аукционе Stack's - January 20, 2023
Продавец Stack's
Дата 20 января 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1771 ММД "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 15 копеек 1771 ММД "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 15 копеек 1771 ММД "Без шарфа" на аукционе Stack's - August 23, 2022
Россия 15 копеек 1771 ММД "Без шарфа" на аукционе Stack's - August 23, 2022
Продавец Stack's
Дата 23 августа 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
Россия 15 копеек 1771 ММД "Без шарфа" на аукционе Russiancoin - July 7, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 7 июля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1771 ММД "Без шарфа" на аукционе Русское Наследие - June 19, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 19 июня 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 15 копеек 1771 ММД "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1771 ММД "Без шарфа" на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 9, 2022
Россия 15 копеек 1771 ММД "Без шарфа" на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 9, 2022
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1771 ММД "Без шарфа" на аукционе Империя - April 8, 2022
Продавец Империя
Дата 8 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 15 копеек 1771 ММД "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Где продать?

Для продажи 15 копеек 1771 "Без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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