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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1771 года СПБ ЯЧ T.I. "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Полтина 1771 года СПБ ЯЧ T.I. "Без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Полтина 1771 года СПБ ЯЧ T.I. "Без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 12 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 24,800

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Полтина
  • Год 1771
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1771 года "Без шарфа" со знаком СПБ ЯЧ T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1563 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 5000 EUR. Торги состоялись 12 сентября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1771 СПБ ЯЧ T.I. "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность XF40
Цена
4480 $
Цена в валюте аукциона 280000 RUB
Россия Полтина 1771 СПБ ЯЧ T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - September 21, 2022
Россия Полтина 1771 СПБ ЯЧ T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - September 21, 2022
Продавец Александр
Дата 21 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
2423 $
Цена в валюте аукциона 156060 RUB
Россия Полтина 1771 СПБ ЯЧ T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - April 7, 2021
Россия Полтина 1771 СПБ ЯЧ T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - April 7, 2021
Продавец Александр
Дата 7 апреля 2021
Сохранность XF45
Цена
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Россия Полтина 1771 СПБ ЯЧ T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - November 4, 2020
Россия Полтина 1771 СПБ ЯЧ T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - November 4, 2020
Продавец Александр
Дата 4 ноября 2020
Сохранность VF20
Цена
Россия Полтина 1771 СПБ ЯЧ T.I. "Без шарфа" на аукционе Русское Наследие - December 14, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 14 декабря 2019
Сохранность VF30 RNGA
Цена
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Россия Полтина 1771 СПБ ЯЧ T.I. "Без шарфа" на аукционе AURORA - November 27, 2019
Продавец AURORA
Дата 27 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1771 СПБ ЯЧ T.I. "Без шарфа" на аукционе Kroha - May 4, 2019
Продавец Kroha
Дата 4 мая 2019
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1771 СПБ ЯЧ T.I. "Без шарфа" на аукционе Имперская монета - October 2, 2018
Россия Полтина 1771 СПБ ЯЧ T.I. "Без шарфа" на аукционе Имперская монета - October 2, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 2 октября 2018
Сохранность XF45
Цена
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Россия Полтина 1771 СПБ ЯЧ T.I. "Без шарфа" на аукционе Империя - June 3, 2017
Продавец Империя
Дата 3 июня 2017
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1771 СПБ ЯЧ T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - February 27, 2017
Россия Полтина 1771 СПБ ЯЧ T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - February 27, 2017
Продавец Александр
Дата 27 февраля 2017
Сохранность VF20
Цена
Россия Полтина 1771 СПБ ЯЧ T.I. "Без шарфа" на аукционе AURORA - December 20, 2016
Продавец AURORA
Дата 20 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1771 СПБ ЯЧ T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - August 25, 2016
Россия Полтина 1771 СПБ ЯЧ T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - August 25, 2016
Продавец Александр
Дата 25 августа 2016
Сохранность VF30
Цена
Россия Полтина 1771 СПБ ЯЧ T.I. "Без шарфа" на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1771 СПБ ЯЧ T.I. "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - October 31, 2015
Продавец Rare Coins
Дата 31 октября 2015
Сохранность XF40
Цена
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Россия Полтина 1771 СПБ ЯЧ T.I. "Без шарфа" на аукционе Künker - March 27, 2015
Продавец Künker
Дата 27 марта 2015
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1771 СПБ ЯЧ T.I. "Без шарфа" на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1771 СПБ ЯЧ T.I. "Без шарфа" на аукционе Rauch - October 2, 2014
Продавец Rauch
Дата 2 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1771 СПБ ЯЧ T.I. "Без шарфа" на аукционе Westfälische - September 13, 2011
Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1771 СПБ ЯЧ T.I. "Без шарфа" на аукционе Künker - January 27, 2010
Продавец Künker
Дата 27 января 2010
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1771 СПБ ЯЧ T.I. "Без шарфа" на аукционе Künker - March 9, 2009
Продавец Künker
Дата 9 марта 2009
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1771 СПБ ЯЧ T.I. "Без шарфа" на аукционе Gorny & Mosch - October 11, 2005
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2005
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1771 "Без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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