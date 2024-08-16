Полтина 1771 года СПБ ЯЧ T.I. "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1771 года "Без шарфа" со знаком СПБ ЯЧ T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1563 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 5000 EUR. Торги состоялись 12 сентября 2011.

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