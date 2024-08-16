Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1771 года СПБ ЯЧ T.I. "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 12 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 24,800
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Полтина
- Год 1771
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1771 года "Без шарфа" со знаком СПБ ЯЧ T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1563 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 5000 EUR. Торги состоялись 12 сентября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность XF40
Цена
4480 $
Цена в валюте аукциона 280000 RUB
Продавец Александр
Дата 21 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
2423 $
Цена в валюте аукциона 156060 RUB
Продавец Александр
Дата 7 апреля 2021
Сохранность XF45
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 14 декабря 2019
Сохранность VF30 RNGA
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 27 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 2 октября 2018
Сохранность XF45
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 20 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 31 октября 2015
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Künker
Дата 27 марта 2015
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 2 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 27 января 2010
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
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