Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1774 года КМ "Сибирская монета". Новодел (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Новодел
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,6 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Полушка
- Год 1774
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1774 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 332 проданному на аукционе Редкие Монеты за 4800 USD. Торги состоялись 26 апреля 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
1116 $
Цена в валюте аукциона 1100 CHF
Продавец Русское Наследие
Дата 22 марта 2017
Сохранность MS64 RB RNGA
Цена
975 $
Цена в валюте аукциона 975 USD
Где продать?
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