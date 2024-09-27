Полушка 1774 года КМ "Сибирская монета". Новодел (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1774 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 332 проданному на аукционе Редкие Монеты за 4800 USD. Торги состоялись 26 апреля 2014.

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