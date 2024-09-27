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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1774 года КМ "Сибирская монета". Новодел (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Полушка 1774 года КМ "Сибирская монета" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Полушка 1774 года КМ "Сибирская монета" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,6 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Полушка
  • Год 1774
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1774 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 332 проданному на аукционе Редкие Монеты за 4800 USD. Торги состоялись 26 апреля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Русское Наследие (1)
Россия Полушка 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе SINCONA - October 21, 2019
Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
1116 $
Цена в валюте аукциона 1100 CHF
Россия Полушка 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - June 8, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2019
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
Россия Полушка 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - December 9, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 9 декабря 2018
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
Россия Полушка 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - June 16, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2018
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
Россия Полушка 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - November 11, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность MS64
Цена
Россия Полушка 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - March 22, 2017
Продавец Русское Наследие
Дата 22 марта 2017
Сохранность MS64 RB RNGA
Цена
975 $
Цена в валюте аукциона 975 USD
Россия Полушка 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - April 26, 2014
Продавец Rare Coins
Дата 26 апреля 2014
Сохранность MS63
Цена
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