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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1764 года "Сибирская монета". Новодел (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Полушка 1764 года "Сибирская монета" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Полушка 1764 года "Сибирская монета" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,6 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Полушка
  • Год 1764
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1764 года "Сибирская монета". Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 352 проданному на аукционе SINCONA AG за 1800 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Rare Coins (2)
  • SINCONA (2)
  • Universum Coins GmbH (1)
  • Русское Наследие (1)
Россия Полушка 1764 "Сибирская монета" на аукционе Universum Coins GmbH - February 29, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
Россия Полушка 1764 "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность XF DETAILS ННР
Цена
Россия Полушка 1764 "Сибирская монета" на аукционе Katz - October 24, 2021
Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
1444 $
Цена в валюте аукциона 1240 EUR
Россия Полушка 1764 "Сибирская монета" на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
1045 $
Цена в валюте аукциона 875 EUR
Россия Полушка 1764 "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность AU55
Цена
Россия Полушка 1764 "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - April 20, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 20 апреля 2019
Сохранность AU55 BN
Цена
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Россия Полушка 1764 "Сибирская монета" на аукционе Katz - February 25, 2018
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2018
Сохранность UNC
Цена
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Россия Полушка 1764 "Сибирская монета" на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Россия Полушка 1764 "Сибирская монета" на аукционе New York Sale - January 9, 2014
Продавец New York Sale
Дата 9 января 2014
Сохранность UNC
Цена
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Россия Полушка 1764 "Сибирская монета" на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность UNC
Цена
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Россия Полушка 1764 "Сибирская монета" на аукционе Heritage - January 3, 2012
Россия Полушка 1764 "Сибирская монета" на аукционе Heritage - January 3, 2012
Продавец Heritage
Дата 3 января 2012
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи Полушка 1764 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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