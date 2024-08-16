Полушка 1777 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1777 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7 проданному на аукционе Александр за 700 USD. Торги состоялись 20 сентября 2013.

Сохранность UNC (20) AU (19) XF (24) VF (8) Нет оценки (6) Сохранность (слабы) MS63 (1) MS62 (4) MS61 (4) MS60 (9) AU58 (2) AU50 (3) XF45 (7) XF40 (2) VF35 (2) DETAILS (1) BN (11) Сервис ННР (14) NGC (3) CGC (1) RNGA (6)

Продавец Все фирмы

Auction World (2)

AURORA (5)

Baldwin's (1)

Katz (16)

MS67 (1)

MUNZE (2)

Rare Coins (17)

RedSquare (1)

Roma Numismatics (1)

SINCONA (2)

Stack's (1)

Wójcicki (1)

Александр (9)

Империя (4)

Имперская монета (8)

НИКО (4)

Русское Наследие (7)