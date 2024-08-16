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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1777 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Полушка 1777 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Полушка 1777 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,6 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Полушка
  • Год 1777
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (82) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1777 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7 проданному на аукционе Александр за 700 USD. Торги состоялись 20 сентября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полушка 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность XF
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 12 EUR
Россия Полушка 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность AU
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 6000 RUB
Россия Полушка 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Россия Полушка 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия Полушка 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность XF DETAILS ННР
Цена
Россия Полушка 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полушка 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия Полушка 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность XF DETAILS ННР
Цена
Россия Полушка 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - March 23, 2023
Продавец Katz
Дата 23 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полушка 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Stack's - January 20, 2023
Россия Полушка 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Stack's - January 20, 2023
Продавец Stack's
Дата 20 января 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия Полушка 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - January 8, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 8 января 2023
Сохранность AU
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Россия Полушка 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность XF DETAILS ННР
Цена
Россия Полушка 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
Россия Полушка 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе MUNZE - October 19, 2022
Россия Полушка 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе MUNZE - October 19, 2022
Продавец MUNZE
Дата 19 октября 2022
Сохранность XF DETAILS CGC
Цена
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Россия Полушка 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - September 7, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - September 7, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность XF DETAILS ННР
Цена
Россия Полушка 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе RedSquare - August 13, 2022
Продавец RedSquare
Дата 13 августа 2022
Сохранность AU58 BN
Цена
Россия Полушка 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе MUNZE - May 24, 2022
Продавец MUNZE
Дата 24 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность XF DETAILS ННР
Цена

Где продать?

Для продажи Полушка 1777 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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