Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1777 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,6 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Полушка
- Год 1777
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (82) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1777 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7 проданному на аукционе Александр за 700 USD. Торги состоялись 20 сентября 2013.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 20 января 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 8 января 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 19 октября 2022
Сохранность XF DETAILS CGC
Цена
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