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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1777 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 рублей 1777 СПБ Петербургский тип, без шарфа Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
10 рублей 1777 СПБ
Средняя цена 13000 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
10 рублей 1777 СПБ Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
5 рублей 1777 СПБ С шарфом Тип 1764-1765. Новодел
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
5 рублей 1777 СПБ
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Полтина 1777
Средняя цена 1100 $
Продажи
3 454

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1777 СПБ ФЛ
Средняя цена 450 $
Продажи
0 412
Аверс
Реверс
1 рубль 1777 СПБ ФЛ Новодел
Средняя цена 6500 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 рубль 1777 СПБ Без обозначения минцмейстера
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Полтина 1777 СПБ T.I. Без шарфа Без обозначения минцмейстера. Новодел
Средняя цена 28000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Полтина 1777 СПБ ФЛ
Средняя цена 2900 $
Продажи
0 33
Аверс
Реверс
Полтина 1777 СПБ ФЛ Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Гривенник 1777 СПБ
Средняя цена 1700 $
Продажи
0 25
Аверс
Реверс
Гривенник 1777 СПБ Новодел
Средняя цена 15000 $
Продажи
0 2

Медные монеты

Аверс
Реверс
5 копеек 1777 ЕМ Екатеринбургский монетный двор
Средняя цена 30 $
Продажи
0 308
Аверс
Реверс
2 копейки 1777 ЕМ
Средняя цена 220 $
Продажи
0 33

Сибирские монеты

Аверс
Реверс
10 копеек 1777 КМ Сибирская монета
Средняя цена 230 $
Продажи
0 255
Аверс
Реверс
10 копеек 1777 КМ Сибирская монета Новодел
Средняя цена 4500 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
5 копеек 1777 КМ Сибирская монета
Средняя цена 130 $
Продажи
0 192
Аверс
Реверс
5 копеек 1777 КМ Сибирская монета Новодел
Средняя цена 3200 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
2 копейки 1777 КМ Сибирская монета
Средняя цена 230 $
Продажи
0 79
Аверс
Реверс
2 копейки 1777 КМ Сибирская монета Новодел
Средняя цена 3300 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 копейка 1777 КМ Сибирская монета
Средняя цена 70 $
Продажи
0 97
Аверс
Реверс
1 копейка 1777 КМ Сибирская монета Новодел
Средняя цена 1700 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
Денга 1777 КМ Сибирская монета
Средняя цена 430 $
Продажи
0 52
Аверс
Реверс
Денга 1777 КМ Сибирская монета Новодел
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
Полушка 1777 КМ Сибирская монета
Средняя цена 85 $
Продажи
0 82
Аверс
Реверс
Полушка 1777 КМ Сибирская монета Новодел
Средняя цена 8300 $
Продажи
0 1
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