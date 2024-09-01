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1777
Россия
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Монеты России 1777 года
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Сибирские
Золотые монеты
10 рублей 1777 СПБ Петербургский тип, без шарфа
Новодел
Средняя цена
—
Продажи
0
0
10 рублей 1777 СПБ
Средняя цена
13000 $
Продажи
0
28
10 рублей 1777 СПБ
Новодел
Средняя цена
—
Продажи
0
0
5 рублей 1777 СПБ С шарфом
Тип 1764-1765. Новодел
Средняя цена
—
Продажи
0
1
5 рублей 1777 СПБ
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Полтина 1777
Средняя цена
1100 $
Продажи
3
454
Пробные монеты
1 рубль 1777 СПБ ФЛ
Средняя цена
450 $
Продажи
0
412
1 рубль 1777 СПБ ФЛ
Новодел
Средняя цена
6500 $
Продажи
0
1
1 рубль 1777 СПБ
Без обозначения минцмейстера
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Полтина 1777 СПБ T.I. Без шарфа
Без обозначения минцмейстера. Новодел
Средняя цена
28000 $
Продажи
0
1
Полтина 1777 СПБ ФЛ
Средняя цена
2900 $
Продажи
0
33
Полтина 1777 СПБ ФЛ
Новодел
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Гривенник 1777 СПБ
Средняя цена
1700 $
Продажи
0
25
Гривенник 1777 СПБ
Новодел
Средняя цена
15000 $
Продажи
0
2
Медные монеты
5 копеек 1777 ЕМ Екатеринбургский монетный двор
Средняя цена
30 $
Продажи
0
308
2 копейки 1777 ЕМ
Средняя цена
220 $
Продажи
0
33
Сибирские монеты
10 копеек 1777 КМ Сибирская монета
Средняя цена
230 $
Продажи
0
255
10 копеек 1777 КМ Сибирская монета
Новодел
Средняя цена
4500 $
Продажи
0
2
5 копеек 1777 КМ Сибирская монета
Средняя цена
130 $
Продажи
0
192
5 копеек 1777 КМ Сибирская монета
Новодел
Средняя цена
3200 $
Продажи
0
3
2 копейки 1777 КМ Сибирская монета
Средняя цена
230 $
Продажи
0
79
2 копейки 1777 КМ Сибирская монета
Новодел
Средняя цена
3300 $
Продажи
0
3
1 копейка 1777 КМ Сибирская монета
Средняя цена
70 $
Продажи
0
97
1 копейка 1777 КМ Сибирская монета
Новодел
Средняя цена
1700 $
Продажи
0
5
Денга 1777 КМ Сибирская монета
Средняя цена
430 $
Продажи
0
52
Денга 1777 КМ Сибирская монета
Новодел
Средняя цена
1200 $
Продажи
0
7
Полушка 1777 КМ Сибирская монета
Средняя цена
85 $
Продажи
0
82
Полушка 1777 КМ Сибирская монета
Новодел
Средняя цена
8300 $
Продажи
0
1
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Россия
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1699-1991
Категория
Зактрыть
???
Россия
Период
1699-1991
Петр I
1699-1725
Екатерина I
1725-1727
Петр II
1727-1729
Анна Иоанновна
1730-1740
Иоанн Антонович
1740-1741
Елизавета
1741-1762
Петр III
1762-1762
Екатерина II
1762-1796
Павел I
1796-1801
Александр I
1801-1825
Николай I
1826-1855
Александр II
1854-1881
Александр III
1881-1894
Николай II
1894-1917
РСФСР и СССР
1921-1991
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