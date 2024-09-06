2 копейки 1777 года ЕМ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1777 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4613 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3000 EUR. Торги состоялись 25 июня 2020.

Сохранность UNC (4) AU (12) XF (6) VF (6) F (2) G (1) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS65 (1) MS62 (2) AU58 (3) AU55 (1) AU50 (3) XF45 (1) XF40 (2) VF30 (1) RB (1) BN (2) Сервис RNGA (1) NGC (2)

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