Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1777 года ЕМ (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 31 - 33 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,595,950
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 2 копейки
- Год 1777
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1777 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4613 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3000 EUR. Торги состоялись 25 июня 2020.
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Продавец Русское Наследие
Дата 23 июля 2023
Сохранность XF40 BN RNGA
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 3000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 22 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 26 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 16 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 29 марта 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец AURORA
Дата 29 января 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 17 декабря 2019
Сохранность AU50
Цена
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Продавец AURORA
Дата 20 марта 2019
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
Для продажи 2 копейки 1777 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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