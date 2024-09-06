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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1777 года ЕМ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 2 копейки 1777 года ЕМ - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 2 копейки 1777 года ЕМ - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 31 - 33 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,595,950

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1777
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1777 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4613 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3000 EUR. Торги состоялись 25 июня 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 27 июля 2023
Сохранность VF
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 120 PLN
Россия 2 копейки 1777 ЕМ на аукционе Русское Наследие - July 23, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 23 июля 2023
Сохранность XF40 BN RNGA
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 3000 RUB
Россия 2 копейки 1777 ЕМ на аукционе Русское Наследие - January 22, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 22 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1777 ЕМ на аукционе Знак - October 7, 2022
Продавец Знак
Дата 7 октября 2022
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
Россия 2 копейки 1777 ЕМ на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Россия 2 копейки 1777 ЕМ на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность AU55 RB
Цена
Россия 2 копейки 1777 ЕМ на аукционе AURORA - January 26, 2022
Продавец AURORA
Дата 26 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1777 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2022
Россия 2 копейки 1777 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1777 ЕМ на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1777 ЕМ на аукционе MUNZE - December 16, 2020
Продавец MUNZE
Дата 16 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1777 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 16, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1777 ЕМ на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность AU50
Цена
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Россия 2 копейки 1777 ЕМ на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность MS65 BN NGC
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Россия 2 копейки 1777 ЕМ на аукционе Katz - March 29, 2020
Продавец Katz
Дата 29 марта 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1777 ЕМ на аукционе AURORA - January 29, 2020
Продавец AURORA
Дата 29 января 2020
Сохранность AU
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Россия 2 копейки 1777 ЕМ на аукционе Имперская монета - December 17, 2019
Россия 2 копейки 1777 ЕМ на аукционе Имперская монета - December 17, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 17 декабря 2019
Сохранность AU50
Цена
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Россия 2 копейки 1777 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 7, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность AU58
Цена
Россия 2 копейки 1777 ЕМ на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Россия 2 копейки 1777 ЕМ на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2019
Сохранность AU50
Цена
Россия 2 копейки 1777 ЕМ на аукционе Rare Coins - June 8, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2019
Сохранность AU58
Цена
Россия 2 копейки 1777 ЕМ на аукционе AURORA - March 20, 2019
Продавец AURORA
Дата 20 марта 2019
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1777 ЕМ на аукционе AURORA - February 25, 2019
Продавец AURORA
Дата 25 февраля 2019
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1777 ЕМ на аукционе CNG - January 1, 2019
Продавец CNG
Дата 1 января 2019
Сохранность G
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1777 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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