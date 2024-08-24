Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1777 года КМ "Сибирская монета". Новодел (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Новодел
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1777 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 84 проданному на аукционе Русское Наследие за 5250 USD. Торги состоялись 22 марта 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность MS65 ННР
Цена
2095 $
Цена в валюте аукциона 155000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
2400 $
Цена в валюте аукциона 2400 USD
Где продать?
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