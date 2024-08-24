5 копеек 1777 года КМ "Сибирская монета". Новодел (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1777 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 84 проданному на аукционе Русское Наследие за 5250 USD. Торги состоялись 22 марта 2017.

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