Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денга 1777 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,3 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Денга
- Год 1777
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (52) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1777 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 351 проданному на аукционе Nomisma Spa за 2500 EUR. Торги состоялись 17 июня 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (3)
- Heritage (2)
- Hermes Auctions (1)
- Höhn (1)
- Katz (4)
- Künker (5)
- MS67 (2)
- Nomisma (1)
- Rare Coins (7)
- Russiancoin (6)
- SINCONA (3)
- WAG (1)
- Александр (4)
- Имперская монета (8)
- Русский Нумизматический Дом (1)
- Русское Наследие (3)
Продавец Hermes Auctions
Дата 22 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
75 $
Цена в валюте аукциона 6555 RUB
Продавец Александр
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU DETAILS ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 18 января 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 27 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 16 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Nomisma
Дата 18 июня 2022
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность AU50
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MS67
Дата 13 января 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 12 января 2022
Сохранность VF30
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MS67
Дата 8 декабря 2021
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123
Где продать?
Для продажи Денга 1777 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск