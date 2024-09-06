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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Денга 1777 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Денга 1777 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Денга 1777 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,3 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Денга
  • Год 1777
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (52) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1777 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 351 проданному на аукционе Nomisma Spa за 2500 EUR. Торги состоялись 17 июня 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Денга 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Hermes Auctions - July 22, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 22 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
75 $
Цена в валюте аукциона 6555 RUB
Россия Денга 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денга 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
66 $
Цена в валюте аукциона 6500 RUB
Россия Денга 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - April 5, 2023
Россия Денга 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - April 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 апреля 2023
Сохранность AU50
Цена
Россия Денга 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Russiancoin - March 2, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денга 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - February 19, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 19 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия Денга 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - February 8, 2023
Россия Денга 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - February 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU DETAILS ННР
Цена
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Россия Денга 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Heritage - January 18, 2023
Продавец Heritage
Дата 18 января 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Россия Денга 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе AURORA - October 27, 2022
Продавец AURORA
Дата 27 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Денга 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - October 16, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 16 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Денга 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - September 25, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 25 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Денга 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе AURORA - August 24, 2022
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия Денга 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Russiancoin - July 7, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 7 июля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денга 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Nomisma - June 18, 2022
Продавец Nomisma
Дата 18 июня 2022
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Россия Денга 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Россия Денга 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность AU50
Цена
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Россия Денга 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе MS67 - January 13, 2022
Продавец MS67
Дата 13 января 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия Денга 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - January 12, 2022
Россия Денга 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - January 12, 2022
Продавец Александр
Дата 12 января 2022
Сохранность VF30
Цена
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Россия Денга 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе MS67 - December 8, 2021
Продавец MS67
Дата 8 декабря 2021
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия Денга 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия Денга 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Russiancoin - September 16, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 16 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денга 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Денга 1777 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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