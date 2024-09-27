5 рублей 1777 года СПБ "С шарфом". Тип 1764-1765. Новодел (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1777 года "С шарфом" со знаком СПБ. Тип 1764-1765. Новодел. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 356 проданному на аукционе Renaissance Auctions LLC за 3217 USD. Торги состоялись 12 августа 2000.

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