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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1777 года СПБ "С шарфом". Тип 1764-1765. Новодел (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Тип 1764-1765. Новодел

Аверс монеты - 5 рублей 1777 года СПБ "С шарфом" Тип 1764-1765 Новодел - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 рублей 1777 года СПБ "С шарфом" Тип 1764-1765 Новодел - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,54 гр
  • Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1777
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1777 года "С шарфом" со знаком СПБ. Тип 1764-1765. Новодел. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 356 проданному на аукционе Renaissance Auctions LLC за 3217 USD. Торги состоялись 12 августа 2000.

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Россия 5 рублей 1777 СПБ "С шарфом" на аукционе Renaissance Auctions LLC - August 13, 2000
Россия 5 рублей 1777 СПБ "С шарфом" на аукционе Renaissance Auctions LLC - August 13, 2000
Из коллекции Коллекции Ренессанса
Продавец Renaissance Auctions LLC
Дата 13 августа 2000
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

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