Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 рублей 1777 года СПБ "С шарфом". Тип 1764-1765. Новодел (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Тип 1764-1765. Новодел
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,54 гр
- Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 5 рублей
- Год 1777
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1777 года "С шарфом" со знаком СПБ. Тип 1764-1765. Новодел. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 356 проданному на аукционе Renaissance Auctions LLC за 3217 USD. Торги состоялись 12 августа 2000.
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