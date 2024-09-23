Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Гривенник 1777 года СПБ. Новодел (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Гривенник 1777 года СПБ Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Гривенник 1777 года СПБ Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 2,37 гр
  • Чистого серебра (0,0571 oz) 1,7775 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Гривенник
  • Год 1777
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1777 года со знаком СПБ. Новодел. Это серебряная монета периода Екатерины II. Рекорд цены принадлежит лоту 97 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 1350000 RUB. Торги состоялись 28 февраля 2016.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Русский Нумизматический Дом (2)
Россия Гривенник 1777 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 2, 2020
Россия Гривенник 1777 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 2, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
12322 $
Цена в валюте аукциона 950000 RUB
Россия Гривенник 1777 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 28, 2016
Россия Гривенник 1777 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 28, 2016
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 28 февраля 2016
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Гривенник 1777 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Екатерины II Монеты России 1777 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом Гривенник Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Категория
Год
Поиск