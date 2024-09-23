Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Гривенник 1777 года СПБ. Новодел (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Новодел
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 2,37 гр
- Чистого серебра (0,0571 oz) 1,7775 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Гривенник
- Год 1777
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1777 года со знаком СПБ. Новодел. Это серебряная монета периода Екатерины II. Рекорд цены принадлежит лоту 97 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 1350000 RUB. Торги состоялись 28 февраля 2016.
Сохранность
- Все фирмы
- Русский Нумизматический Дом (2)
Где продать?
Для продажи Гривенник 1777 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск