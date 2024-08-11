Полтина 1777 года СПБ ФЛ "Тип 1777-1796" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1777 года со знаком СПБ ФЛ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 59 проданному на аукционе Империя за 650000 RUB. Торги состоялись 10 февраля 2012.

Сохранность AU (8) XF (14) VF (9) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) AU55 (3) AU53 (4) AU50 (1) XF45 (2) XF40 (2) VF30 (1) DETAILS (1) Сервис NGC (7) RNGA (1)

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