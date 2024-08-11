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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1777 года СПБ ФЛ "Тип 1777-1796" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Полтина 1777 года СПБ ФЛ "Тип 1777-1796" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Полтина 1777 года СПБ ФЛ "Тип 1777-1796" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 12 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Полтина
  • Год 1777
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (33) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1777 года со знаком СПБ ФЛ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 59 проданному на аукционе Империя за 650000 RUB. Торги состоялись 10 февраля 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Русское Наследие (1)
Россия Полтина 1777 СПБ ФЛ на аукционе Universum Coins GmbH - November 17, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 17 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1777 СПБ ФЛ на аукционе Денга1700 - February 19, 2022
Россия Полтина 1777 СПБ ФЛ на аукционе Денга1700 - February 19, 2022
Продавец Денга1700
Дата 19 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1777 СПБ ФЛ на аукционе Rare Coins - June 16, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1777 СПБ ФЛ на аукционе AURORA - December 16, 2020
Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1777 СПБ ФЛ на аукционе AURORA - July 13, 2020
Продавец AURORA
Дата 13 июля 2020
Сохранность XF
Цена
919 $
Цена в валюте аукциона 65000 RUB
Россия Полтина 1777 СПБ ФЛ на аукционе Империя - April 18, 2020
Продавец Империя
Дата 18 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1777 СПБ ФЛ на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Россия Полтина 1777 СПБ ФЛ на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность XF40
Цена
773 $
Цена в валюте аукциона 50400 RUB
Россия Полтина 1777 СПБ ФЛ на аукционе Heritage - January 21, 2020
Россия Полтина 1777 СПБ ФЛ на аукционе Heritage - January 21, 2020
Продавец Heritage
Дата 21 января 2020
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Россия Полтина 1777 СПБ ФЛ на аукционе Александр - December 13, 2019
Россия Полтина 1777 СПБ ФЛ на аукционе Александр - December 13, 2019
Продавец Александр
Дата 13 декабря 2019
Сохранность XF45
Цена
Россия Полтина 1777 СПБ ФЛ на аукционе Русское Наследие - October 12, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность VF DETAILS RNGA
Цена
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Россия Полтина 1777 СПБ ФЛ на аукционе Имперская монета - June 25, 2019
Россия Полтина 1777 СПБ ФЛ на аукционе Имперская монета - June 25, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 25 июня 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия Полтина 1777 СПБ ФЛ на аукционе Goldberg - June 4, 2019
Россия Полтина 1777 СПБ ФЛ на аукционе Goldberg - June 4, 2019
Продавец Goldberg
Дата 4 июня 2019
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Россия Полтина 1777 СПБ ФЛ на аукционе Александр - February 13, 2019
Россия Полтина 1777 СПБ ФЛ на аукционе Александр - February 13, 2019
Продавец Александр
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF45
Цена
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Россия Полтина 1777 СПБ ФЛ на аукционе Имперская монета - December 4, 2018
Россия Полтина 1777 СПБ ФЛ на аукционе Имперская монета - December 4, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 4 декабря 2018
Сохранность VF30
Цена
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Россия Полтина 1777 СПБ ФЛ на аукционе Империя - September 29, 2018
Продавец Империя
Дата 29 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1777 СПБ ФЛ на аукционе Stack's - August 16, 2018
Россия Полтина 1777 СПБ ФЛ на аукционе Stack's - August 16, 2018
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2018
Сохранность AU53 NGC
Цена
Россия Полтина 1777 СПБ ФЛ на аукционе AURORA - July 2, 2018
Продавец AURORA
Дата 2 июля 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1777 СПБ ФЛ на аукционе Rare Coins - June 16, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2018
Сохранность AU50
Цена
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Россия Полтина 1777 СПБ ФЛ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 15, 2018
Россия Полтина 1777 СПБ ФЛ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 15, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1777 СПБ ФЛ на аукционе Niemczyk - March 25, 2018
Россия Полтина 1777 СПБ ФЛ на аукционе Niemczyk - March 25, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 25 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1777 СПБ ФЛ на аукционе AURORA - February 28, 2018
Продавец AURORA
Дата 28 февраля 2018
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Полтина 1777 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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