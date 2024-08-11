Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1777 года СПБ ФЛ "Тип 1777-1796" (Россия, Екатерина II)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 12 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Полтина
- Год 1777
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (33) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1777 года со знаком СПБ ФЛ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 59 проданному на аукционе Империя за 650000 RUB. Торги состоялись 10 февраля 2012.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность XF40
Цена
773 $
Цена в валюте аукциона 50400 RUB
Продавец Heritage
Дата 21 января 2020
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность VF DETAILS RNGA
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 июня 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
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Продавец Goldberg
Дата 4 июня 2019
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF45
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 4 декабря 2018
Сохранность VF30
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 29 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2018
Сохранность AU50
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 25 марта 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
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