Денга 1777 года КМ "Сибирская монета". Новодел (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1777 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3086 проданному на аукционе RedSquare Auction (Красная Площадь) за 225000 RUB. Торги состоялись 6 августа 2023.

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