Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денга 1777 года КМ "Сибирская монета". Новодел (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Новодел
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,3 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Денга
- Год 1777
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1777 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3086 проданному на аукционе RedSquare Auction (Красная Площадь) за 225000 RUB. Торги состоялись 6 августа 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец RedSquare
Дата 6 августа 2023
Сохранность MS65 BN PCGS
Цена
2347 $
Цена в валюте аукциона 225000 RUB
Где продать?
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