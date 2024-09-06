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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Денга 1777 года КМ "Сибирская монета". Новодел (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Денга 1777 года КМ "Сибирская монета" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Денга 1777 года КМ "Сибирская монета" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,3 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Денга
  • Год 1777
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1777 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3086 проданному на аукционе RedSquare Auction (Красная Площадь) за 225000 RUB. Торги состоялись 6 августа 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Империя (1)
Россия Денга 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе RedSquare - August 6, 2023
Россия Денга 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе RedSquare - August 6, 2023
Продавец RedSquare
Дата 6 августа 2023
Сохранность MS65 BN PCGS
Цена
2347 $
Цена в валюте аукциона 225000 RUB
Россия Денга 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Империя - February 4, 2022
Продавец Империя
Дата 4 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
1177 $
Цена в валюте аукциона 90000 RUB
Россия Денга 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - December 4, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность MS65 ННР
Цена
Россия Денга 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность MS65 BN PCGS
Цена
Россия Денга 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность MS65 BN PCGS
Цена
Россия Денга 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность MS65 BN PCGS
Цена
Россия Денга 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - September 24, 2016
Россия Денга 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - September 24, 2016
Продавец Александр
Дата 24 сентября 2016
Сохранность MS63
Цена

Где продать?

Для продажи Денга 1777 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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