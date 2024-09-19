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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1777 года КМ "Сибирская монета". Новодел (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 2 копейки 1777 года КМ "Сибирская монета" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 2 копейки 1777 года КМ "Сибирская монета" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Heritage

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 13,1 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1777
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1777 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 250 проданному на аукционе Александр за 4450 USD. Торги состоялись 23 сентября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Александр (1)
Россия 2 копейки 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - December 4, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность MS66 ННР
Цена
2231 $
Цена в валюте аукциона 165000 RUB
Россия 2 копейки 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - September 24, 2016
Россия 2 копейки 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - September 24, 2016
Продавец Александр
Дата 24 сентября 2016
Сохранность MS63
Цена
4450 $
Цена в валюте аукциона 4450 USD
Россия 2 копейки 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Heritage - January 8, 2007
Россия 2 копейки 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Heritage - January 8, 2007
Продавец Heritage
Дата 8 января 2007
Сохранность MS65 NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1777 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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