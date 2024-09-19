2 копейки 1777 года КМ "Сибирская монета". Новодел (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1777 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 250 проданному на аукционе Александр за 4450 USD. Торги состоялись 23 сентября 2016.

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