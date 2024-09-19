Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1777 года КМ "Сибирская монета". Новодел (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Новодел
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 13,1 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 2 копейки
- Год 1777
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1777 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 250 проданному на аукционе Александр за 4450 USD. Торги состоялись 23 сентября 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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