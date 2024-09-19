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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1777 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 5 копеек 1777 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 копеек 1777 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 32,7 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1777
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (192) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1777 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4639 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 2585 USD. Торги состоялись 31 мая 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
602 $
Цена в валюте аукциона 555 EUR
Россия 5 копеек 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 5 копеек 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 2600 RUB
Россия 5 копеек 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Империя - March 28, 2024
Продавец Империя
Дата 28 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Россия 5 копеек 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность XF45 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Знак - November 24, 2023
Россия 5 копеек 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Знак - November 24, 2023
Продавец Знак
Дата 24 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Империя - November 2, 2023
Продавец Империя
Дата 2 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Россия 5 копеек 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Знак - July 14, 2023
Россия 5 копеек 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Знак - July 14, 2023
Россия 5 копеек 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - July 5, 2023
Россия 5 копеек 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - July 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность VF35
Цена
Россия 5 копеек 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Niemczyk - June 24, 2023
Россия 5 копеек 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Niemczyk - June 24, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Russiancoin - June 22, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 22 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Россия 5 копеек 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Россия 5 копеек 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - May 10, 2023
Россия 5 копеек 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - May 10, 2023
Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность VF35
Цена
Россия 5 копеек 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Russiancoin - April 13, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 13 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1777 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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