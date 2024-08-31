Гривенник 1777 года СПБ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1777 года со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 296 проданному на аукционе SINCONA AG за 6000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность AU (6) XF (6) VF (10) F (2) G (1) Сохранность (слабы) AU55 (1) AU50 (1) XF40 (1) VF35 (2) VF30 (2) Сервис ННР (1)

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