Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Гривенник 1777 года СПБ (Россия, Екатерина II)
Фотография: Империя
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 2,37 гр
- Чистого серебра (0,0571 oz) 1,7775 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Гривенник
- Год 1777
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1777 года со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 296 проданному на аукционе SINCONA AG за 6000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (5)
- Künker (1)
- Rare Coins (2)
- SINCONA (1)
- Universum Coins GmbH (3)
- Александр (4)
- Империя (6)
- Имперская монета (2)
- Русское Наследие (1)
Продавец Империя
Дата 3 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность AU50
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 4 сентября 2018
Сохранность VF35
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 30 января 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи Гривенник 1777 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск