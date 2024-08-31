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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Гривенник 1777 года СПБ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Гривенник 1777 года СПБ - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Гривенник 1777 года СПБ - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 2,37 гр
  • Чистого серебра (0,0571 oz) 1,7775 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Гривенник
  • Год 1777
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1777 года со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 296 проданному на аукционе SINCONA AG за 6000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Гривенник 1777 СПБ на аукционе Империя - March 28, 2024
Продавец Империя
Дата 28 марта 2024
Сохранность VF
Цена
487 $
Цена в валюте аукциона 45000 RUB
Россия Гривенник 1777 СПБ на аукционе Русское Наследие - March 19, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 19 марта 2023
Сохранность G
Цена
Россия Гривенник 1777 СПБ на аукционе Universum Coins GmbH - February 23, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Гривенник 1777 СПБ на аукционе AURORA - February 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
1959 $
Цена в валюте аукциона 145000 RUB
Россия Гривенник 1777 СПБ на аукционе Universum Coins GmbH - June 30, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 30 июня 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Гривенник 1777 СПБ на аукционе Империя - May 12, 2022
Продавец Империя
Дата 12 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Гривенник 1777 СПБ на аукционе Universum Coins GmbH - April 28, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Гривенник 1777 СПБ на аукционе Rare Coins - October 2, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 2 октября 2021
Сохранность AU55 ННР
Цена
Россия Гривенник 1777 СПБ на аукционе Империя - April 3, 2021
Продавец Империя
Дата 3 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник 1777 СПБ на аукционе AURORA - February 24, 2021
Продавец AURORA
Дата 24 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
Россия Гривенник 1777 СПБ на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Россия Гривенник 1777 СПБ на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность AU50
Цена
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Россия Гривенник 1777 СПБ на аукционе AURORA - July 13, 2020
Продавец AURORA
Дата 13 июля 2020
Сохранность AU
Цена
Россия Гривенник 1777 СПБ на аукционе Империя - May 23, 2020
Продавец Империя
Дата 23 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник 1777 СПБ на аукционе AURORA - June 24, 2019
Продавец AURORA
Дата 24 июня 2019
Сохранность AU
Цена
Россия Гривенник 1777 СПБ на аукционе Александр - October 17, 2018
Россия Гривенник 1777 СПБ на аукционе Александр - October 17, 2018
Продавец Александр
Дата 17 октября 2018
Сохранность XF40
Цена
Россия Гривенник 1777 СПБ на аукционе Имперская монета - September 4, 2018
Россия Гривенник 1777 СПБ на аукционе Имперская монета - September 4, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 4 сентября 2018
Сохранность VF35
Цена
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Россия Гривенник 1777 СПБ на аукционе Rare Coins - June 20, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 20 июня 2018
Сохранность F
Цена
Россия Гривенник 1777 СПБ на аукционе Империя - February 23, 2018
Продавец Империя
Дата 23 февраля 2018
Сохранность F
Цена
Россия Гривенник 1777 СПБ на аукционе AURORA - January 30, 2018
Продавец AURORA
Дата 30 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник 1777 СПБ на аукционе Империя - December 2, 2017
Продавец Империя
Дата 2 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
Россия Гривенник 1777 СПБ на аукционе Künker - March 17, 2017
Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Гривенник 1777 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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