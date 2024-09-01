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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 рублей 1777 года СПБ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 10 рублей 1777 года СПБ - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 10 рублей 1777 года СПБ - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 13,09 гр
  • Чистого золота (0,3859 oz) 12,0035 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 15,400

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 10 рублей
  • Год 1777
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (28) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1777 года со знаком СПБ. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 118 проданному на аукционе Александр за 40000 USD. Торги состоялись 30 октября 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 рублей 1777 СПБ на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 10 рублей 1777 СПБ на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU55 ННР
Цена
21529 $
Цена в валюте аукциона 2000000 RUB
Россия 10 рублей 1777 СПБ на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU55 ННР
Цена
25711 $
Цена в валюте аукциона 2300000 RUB
Россия 10 рублей 1777 СПБ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 рублей 1777 СПБ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Россия 10 рублей 1777 СПБ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 рублей 1777 СПБ на аукционе Александр - November 16, 2022
Россия 10 рублей 1777 СПБ на аукционе Александр - November 16, 2022
Продавец Александр
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU50
Цена
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Россия 10 рублей 1777 СПБ на аукционе Александр - April 6, 2022
Россия 10 рублей 1777 СПБ на аукционе Александр - April 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 апреля 2022
Сохранность AU55 ННР
Цена
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Россия 10 рублей 1777 СПБ на аукционе AURORA - July 1, 2021
Продавец AURORA
Дата 1 июля 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 рублей 1777 СПБ на аукционе Имперская монета - June 1, 2021
Россия 10 рублей 1777 СПБ на аукционе Имперская монета - June 1, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 1 июня 2021
Сохранность AU55 ННР
Цена
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Россия 10 рублей 1777 СПБ на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность AU55
Цена
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Россия 10 рублей 1777 СПБ на аукционе Frühwald - September 27, 2019
Продавец Frühwald
Дата 27 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 рублей 1777 СПБ на аукционе Империя - April 27, 2019
Продавец Империя
Дата 27 апреля 2019
Сохранность AU50 RNGA
Цена
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Россия 10 рублей 1777 СПБ на аукционе Frühwald - February 10, 2019
Продавец Frühwald
Дата 10 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 рублей 1777 СПБ на аукционе AURORA - December 1, 2018
Продавец AURORA
Дата 1 декабря 2018
Сохранность AU
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Россия 10 рублей 1777 СПБ на аукционе Русское Наследие - October 13, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность AU50 RNGA
Цена
Россия 10 рублей 1777 СПБ на аукционе Künker - October 12, 2018
Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность XF
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Россия 10 рублей 1777 СПБ на аукционе НИКО - December 20, 2017
Продавец НИКО
Дата 20 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 рублей 1777 СПБ на аукционе Александр - December 15, 2017
Россия 10 рублей 1777 СПБ на аукционе Александр - December 15, 2017
Продавец Александр
Дата 15 декабря 2017
Сохранность AU53
Цена
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Россия 10 рублей 1777 СПБ на аукционе НИКО - November 22, 2017
Продавец НИКО
Дата 22 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
Россия 10 рублей 1777 СПБ на аукционе Знак - March 17, 2017
Россия 10 рублей 1777 СПБ на аукционе Знак - March 17, 2017
Продавец Знак
Дата 17 марта 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 рублей 1777 СПБ на аукционе Империя - April 18, 2014
Продавец Империя
Дата 18 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 рублей 1777 СПБ на аукционе Künker - January 31, 2013
Продавец Künker
Дата 31 января 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 рублей 1777 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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