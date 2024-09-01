Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 рублей 1777 года СПБ (Россия, Екатерина II)
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 13,09 гр
- Чистого золота (0,3859 oz) 12,0035 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 15,400
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 10 рублей
- Год 1777
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (28) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1777 года со знаком СПБ. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 118 проданному на аукционе Александр за 40000 USD. Торги состоялись 30 октября 2009.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU55 ННР
Цена
21529 $
Цена в валюте аукциона 2000000 RUB
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU55 ННР
Цена
25711 $
Цена в валюте аукциона 2300000 RUB
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Александр
Дата 6 апреля 2022
Сохранность AU55 ННР
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 1 июня 2021
Сохранность AU55 ННР
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 27 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Империя
Дата 27 апреля 2019
Сохранность AU50 RNGA
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 10 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 1 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец НИКО
Дата 20 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 15 декабря 2017
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Империя
Дата 18 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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