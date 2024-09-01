10 рублей 1777 года СПБ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1777 года со знаком СПБ. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 118 проданному на аукционе Александр за 40000 USD. Торги состоялись 30 октября 2009.

Сохранность UNC (1) AU (11) XF (7) VF (7) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS60 (1) AU55 (6) AU53 (1) AU50 (2) Сервис ННР (4) RNGA (2)

Продавец Все фирмы

AURORA (3)

CNG (1)

Frühwald (2)

Künker (4)

Rare Coins (1)

Roma Numismatics (1)

Александр (5)

Знак (1)

Империя (4)

Имперская монета (1)

Монеты и Медали (2)

НИКО (2)

Русское Наследие (1)