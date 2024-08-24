10 копеек 1777 года КМ "Сибирская монета". Новодел (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1777 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 362 проданному на аукционе SINCONA AG за 6000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

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