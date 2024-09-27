Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1777 года СПБ ФЛ. Новодел (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Новодел
Фотография: The New York Sale
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 24 гр
- Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
- Диаметр 39 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 1 рубль
- Год 1777
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1777 года со знаком СПБ ФЛ. Новодел. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1112 проданному на аукционе The New York Sale за 6500 USD. Торги состоялись 10 января 2013.
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