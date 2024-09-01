Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1777 года "Тип 1777-1778" (Россия, Екатерина II)
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 0,65 гр
- Чистого золота (0,0192 oz) 0,5961 гр
- Диаметр 12,5 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Полтина
- Год 1777
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (454)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1777 года. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2379 проданному на аукционе Katz Auction за 8700 EUR. Торги состоялись 22 декабря 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
895 $
Цена в валюте аукциона 825 EUR
Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность XF DETAILS RNGA
Цена
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Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 8 апреля 2024
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 14 марта 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 февраля 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 ноября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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