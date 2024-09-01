Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1777 года "Тип 1777-1778" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Полтина 1777 года "Тип 1777-1778" - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Полтина 1777 года "Тип 1777-1778" - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Sincona AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 0,65 гр
  • Чистого золота (0,0192 oz) 0,5961 гр
  • Диаметр 12,5 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Полтина
  • Год 1777
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (454)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1777 года. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2379 проданному на аукционе Katz Auction за 8700 EUR. Торги состоялись 22 декабря 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Прочие фильтры
  • Все фирмы
  • Auction World (2)
  • AURORA (23)
  • Aurora Numismatica (1)
  • Baldwin's (2)
  • Baldwin's of St. James's (1)
  • Busso Peus (5)
  • Chaponnière (1)
  • CNG (2)
  • Coins.ee (1)
  • Dorotheum (1)
  • Emporium Hamburg (1)
  • Florange (1)
  • Frühwald (1)
  • Gärtner (1)
  • GGN (1)
  • Goldberg (5)
  • Gorny & Mosch (11)
  • Grün (1)
  • HAYNAULT (1)
  • Heritage (31)
  • Heritage Eur (1)
  • Hess Divo (2)
  • HIRSCH (1)
  • Höhn (2)
  • Holmasto (2)
  • Jean ELSEN (1)
  • Katz (18)
  • Künker (78)
  • La Galerie Numismatique (1)
  • Leu (2)
  • MARCINIAK (1)
  • Meister & Sonntag (1)
  • Morton & Eden (1)
  • Münzenonline (2)
  • Myntauktioner i Sverige AB (3)
  • New York Sale (6)
  • Niemczyk (7)
  • Numimarket (5)
  • Numisbalt (8)
  • Numisma - Portugal (2)
  • Palombo (1)
  • Poznański Dom Aukcyjny (1)
  • Rare Coins (33)
  • Rauch (17)
  • RedSquare (1)
  • Roma Numismatics (1)
  • Russiancoin (2)
  • Rzeszowski DA (1)
  • SINCONA (18)
  • Soler y Llach (4)
  • Solidus Numismatik (1)
  • Sonntag (2)
  • Spink (5)
  • Stack's (16)
  • Teutoburger (3)
  • UBS (11)
  • Universum Coins GmbH (3)
  • V. GADOURY (1)
  • Varesi (1)
  • WCN (11)
  • Westfälische (1)
  • Александр (33)
  • Знак (1)
  • Империя (17)
  • Имперская монета (11)
  • Монеты и Медали (3)
  • НИКО (7)
  • Русский Нумизматический Дом (5)
  • Русское Наследие (6)
Россия Полтина 1777 на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия Полтина 1777 на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
Россия Полтина 1777 на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
895 $
Цена в валюте аукциона 825 EUR
Россия Полтина 1777 на аукционе RedSquare - June 16, 2024
Россия Полтина 1777 на аукционе RedSquare - June 16, 2024
Продавец RedSquare
Дата 16 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1777 на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
Россия Полтина 1777 на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
647 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Россия Полтина 1777 на аукционе Русское Наследие - May 5, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность XF DETAILS RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1777 на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия Полтина 1777 на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность AU55
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1777 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия Полтина 1777 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1777 на аукционе Heritage - April 8, 2024
Продавец Heritage
Дата 8 апреля 2024
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1777 на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1777 на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1777 на аукционе Heritage - March 14, 2024
Продавец Heritage
Дата 14 марта 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1777 на аукционе Künker - February 29, 2024
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1777 на аукционе Künker - February 1, 2024
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1777 на аукционе Русское Наследие - January 21, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 21 января 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1777 на аукционе Stack's - January 14, 2024
Россия Полтина 1777 на аукционе Stack's - January 14, 2024
Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1777 на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1777 на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Россия Полтина 1777 на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1777 на аукционе Katz - November 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1777 на аукционе Heritage - November 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 ноября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1777 на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где купить?
Россия Полтина 1777 на аукционе Stack's - August 15, 2024
Россия Полтина 1777 на аукционе Stack's - August 15, 2024
Россия Полтина 1777 на аукционе Stack's - August 15, 2024
Россия Полтина 1777 на аукционе Stack's - August 15, 2024
Россия Полтина 1777 на аукционе Stack's - August 15, 2024
Продавец Stack's
Дата 15 августа 2024
Сохранность AU58 PCGS
К аукциону
Россия Полтина 1777 на аукционе Heritage - August 17, 2024
Продавец Heritage
Дата 17 августа 2024
Сохранность MS63 NGC
К аукциону
Россия Полтина 1777 на аукционе HIRSCH - September 27, 2024
Продавец HIRSCH
Дата 27 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи Полтина 1777 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Екатерины II Монеты России 1777 года Все российские монеты российские золотые монеты российские монеты номиналом Полтина Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Категория
Год
Поиск