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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Золотые монеты Полтина Екатерины II - Россия

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Полтина 1777-1778

Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи
1777 R 3 4541778 R3 0 35
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