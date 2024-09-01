Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1778 года "Тип 1777-1778" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Noble Numismatics Pty Ltd
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 0,65 гр
- Чистого золота (0,0192 oz) 0,5961 гр
- Диаметр 12,5 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Полтина
- Год 1778
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1778 года. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 85 проданному на аукционе Русское Наследие за 17000 USD. Торги состоялись 22 марта 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
16567 $
Цена в валюте аукциона 15000 EUR
Продавец AURORA
Дата 17 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Империя
Дата 8 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 1 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 18 января 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 4 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Solidus Numismatik
Дата 24 марта 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Solidus Numismatik
Дата 28 октября 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность AU55 RNGA
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 24 июня 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Продавец Solidus Numismatik
Дата 17 марта 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Frühwald
Дата 3 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 апреля 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 22 марта 2017
Сохранность AU55 RNGA
Цена
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Где продать?
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