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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1778 года "Тип 1777-1778" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Полтина 1778 года "Тип 1777-1778" - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Полтина 1778 года "Тип 1777-1778" - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Noble Numismatics Pty Ltd

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 0,65 гр
  • Чистого золота (0,0192 oz) 0,5961 гр
  • Диаметр 12,5 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Полтина
  • Год 1778
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1778 года. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 85 проданному на аукционе Русское Наследие за 17000 USD. Торги состоялись 22 марта 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1778 на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Россия Полтина 1778 на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1778 на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
Россия Полтина 1778 на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность AU
Цена
595 $
Цена в валюте аукциона 551 EUR
Россия Полтина 1778 на аукционе Universum Coins GmbH - April 27, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
16567 $
Цена в валюте аукциона 15000 EUR
Россия Полтина 1778 на аукционе AURORA - November 17, 2022
Продавец AURORA
Дата 17 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1778 на аукционе Империя - June 16, 2022
Продавец Империя
Дата 16 июня 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1778 на аукционе Империя - April 8, 2022
Продавец Империя
Дата 8 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1778 на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - April 1, 2022
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 1 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1778 на аукционе Rauch - January 18, 2022
Продавец Rauch
Дата 18 января 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1778 на аукционе Katz - October 4, 2020
Продавец Katz
Дата 4 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Россия Полтина 1778 на аукционе Solidus Numismatik - March 24, 2019
Продавец Solidus Numismatik
Дата 24 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1778 на аукционе Solidus Numismatik - December 16, 2018
Продавец Solidus Numismatik
Дата 16 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1778 на аукционе Solidus Numismatik - October 28, 2018
Продавец Solidus Numismatik
Дата 28 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1778 на аукционе Русское Наследие - October 13, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность AU55 RNGA
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Россия Полтина 1778 на аукционе Katz - June 24, 2018
Продавец Katz
Дата 24 июня 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия Полтина 1778 на аукционе Solidus Numismatik - March 17, 2018
Продавец Solidus Numismatik
Дата 17 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1778 на аукционе Frühwald - December 3, 2017
Продавец Frühwald
Дата 3 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1778 на аукционе Katz - April 23, 2017
Продавец Katz
Дата 23 апреля 2017
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1778 на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 15, 2017
Россия Полтина 1778 на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 15, 2017
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 апреля 2017
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1778 на аукционе Русское Наследие - March 22, 2017
Продавец Русское Наследие
Дата 22 марта 2017
Сохранность AU55 RNGA
Цена
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Россия Полтина 1778 на аукционе Frühwald - February 19, 2017
Продавец Frühwald
Дата 19 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1778 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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