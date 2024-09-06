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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1777 года СПБ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 5 рублей 1777 года СПБ - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 рублей 1777 года СПБ - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: KISELEV&CO

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,54 гр
  • Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1777
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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