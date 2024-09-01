2 копейки 1777 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1777 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5050 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 900 EUR. Торги состоялись 7 марта 2013.

Сохранность UNC (10) AU (21) XF (17) VF (29) F (1) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS63 (3) MS62 (7) AU58 (3) AU55 (1) AU50 (7) XF45 (7) XF40 (1) VF30 (1) DETAILS (2) BN (23) Сервис NGC (20) RNGA (4)

Продавец Все фирмы

Aureo & Calicó (1)

AURORA (6)

BAC (15)

CNG (1)

Coinhouse (1)

Coins.ee (1)

Gorny & Mosch (1)

Heritage (3)

Heritage Eur (1)

Höhn (1)

Katz (5)

Künker (1)

La Galerie Numismatique (1)

MS67 (5)

MUNZE (1)

New York Sale (1)

Numisbalt (2)

Rare Coins (5)

Rauch (2)

Roschberg Mynthandel AS (1)

Russiancoin (1)

SINCONA (2)

Stack's (3)

VL Nummus (1)

WAG (1)

WCN (1)

Александр (1)

Империя (1)

Имперская монета (6)

Русское Наследие (7)