Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1777 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Имперская монета
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 13,1 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 2 копейки
- Год 1777
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (79) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1777 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5050 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 900 EUR. Торги состоялись 7 марта 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Roschberg Mynthandel AS
Дата 16 марта 2024
Сохранность AU50 BN NGC
Цена
57 $
Цена в валюте аукциона 600 NOK
Продавец MS67
Дата 13 марта 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность XF45 BN RNGA
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF45 BN RNGA
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 23 июля 2023
Сохранность XF45 BN RNGA
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 23 апреля 2023
Сохранность XF45 BN RNGA
Цена
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Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 30 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 18 ноября 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 16 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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