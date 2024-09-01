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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1777 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 2 копейки 1777 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 2 копейки 1777 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Имперская монета

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 13,1 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1777
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (79) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1777 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5050 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 900 EUR. Торги состоялись 7 марта 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность AU
Цена
44 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Россия 2 копейки 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе BAC - May 7, 2024
Продавец BAC
Дата 7 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Roschberg Mynthandel AS - March 16, 2024
Продавец Roschberg Mynthandel AS
Дата 16 марта 2024
Сохранность AU50 BN NGC
Цена
57 $
Цена в валюте аукциона 600 NOK
Россия 2 копейки 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе MS67 - March 13, 2024
Продавец MS67
Дата 13 марта 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность XF45 BN RNGA
Цена
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Россия 2 копейки 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Империя - February 15, 2024
Продавец Империя
Дата 15 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе BAC - December 12, 2023
Продавец BAC
Дата 12 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - November 12, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF45 BN RNGA
Цена
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Россия 2 копейки 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Россия 2 копейки 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе MS67 - September 20, 2023
Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность XF
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Россия 2 копейки 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе BAC - July 25, 2023
Продавец BAC
Дата 25 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - July 23, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 23 июля 2023
Сохранность XF45 BN RNGA
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Россия 2 копейки 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - April 23, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 23 апреля 2023
Сохранность XF45 BN RNGA
Цена
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Россия 2 копейки 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Stack's - April 22, 2023
Россия 2 копейки 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Stack's - April 22, 2023
Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Stack's - April 22, 2023
Россия 2 копейки 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Stack's - April 22, 2023
Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе BAC - January 18, 2023
Продавец BAC
Дата 18 января 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе AURORA - November 30, 2022
Продавец AURORA
Дата 30 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Heritage Eur - November 18, 2022
Продавец Heritage Eur
Дата 18 ноября 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - October 16, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 16 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - September 7, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1777 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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