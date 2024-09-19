Полтина 1777 года СПБ T.I. "Без шарфа". Без обозначения минцмейстера. Новодел (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1777 года "Без шарфа" со знаком СПБ T.I.. Без обозначения минцмейстера. Новодел. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 441 проданному на аукционе Редкие Монеты за 28000 USD. Торги состоялись 22 апреля 2017.

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