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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1777 года СПБ T.I. "Без шарфа". Без обозначения минцмейстера. Новодел (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Без обозначения минцмейстера. Новодел

Аверс монеты - Полтина 1777 года СПБ T.I. "Без шарфа" Без обозначения минцмейстера Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Полтина 1777 года СПБ T.I. "Без шарфа" Без обозначения минцмейстера Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 12 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт шнур вправо
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Полтина
  • Год 1777
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1777 года "Без шарфа" со знаком СПБ T.I.. Без обозначения минцмейстера. Новодел. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 441 проданному на аукционе Редкие Монеты за 28000 USD. Торги состоялись 22 апреля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Rare Coins (1)
Россия Полтина 1777 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - April 22, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность MS62
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Полтина 1777 "Без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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