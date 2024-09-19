Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1777 года КМ "Сибирская монета". Новодел (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Новодел
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1777 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 447 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1850 USD. Торги состоялись 12 ноября 2016.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность MS66 RB NGC
Цена
1839 $
Цена в валюте аукциона 150000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность MS66 ННР
Цена
1352 $
Цена в валюте аукциона 100000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность MS65
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 24 февраля 2001
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 1 копейка 1777 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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