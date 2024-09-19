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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1777 года КМ "Сибирская монета". Новодел (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 1 копейка 1777 года КМ "Сибирская монета" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 1 копейка 1777 года КМ "Сибирская монета" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,6 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1777
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1777 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 447 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1850 USD. Торги состоялись 12 ноября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Россия 1 копейка 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность MS66 RB NGC
Цена
1839 $
Цена в валюте аукциона 150000 RUB
Россия 1 копейка 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - December 4, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность MS66 ННР
Цена
1352 $
Цена в валюте аукциона 100000 RUB
Россия 1 копейка 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - November 12, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность MS65
Цена
******
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Россия 1 копейка 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Heritage - February 24, 2001
Россия 1 копейка 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Heritage - February 24, 2001
Продавец Heritage
Дата 24 февраля 2001
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Heritage - October 7, 2000
Россия 1 копейка 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Heritage - October 7, 2000
Продавец Heritage
Дата 7 октября 2000
Сохранность MS63 NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1777 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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