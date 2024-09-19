Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1777 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,6 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 1 копейка
- Год 1777
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (97) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1777 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 440 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1850 USD. Торги состоялись 10 ноября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Hermes Auctions
Дата 22 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 550 RUB
Продавец Frühwald
Дата 18 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 17 октября 2023
Сохранность XF DETAILS CGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 4 января 2023
Сохранность VF DETAILS CGC
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 4 января 2023
Сохранность XF DETAILS CGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 27 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец MS67
Дата 26 октября 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 27 июля 2022
Сохранность XF DETAILS CGC
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 27 июля 2022
Сохранность VF DETAILS CGC
Цена
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Где продать?
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