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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1777 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 1 копейка 1777 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 1 копейка 1777 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,6 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1777
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (97) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1777 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 440 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1850 USD. Торги состоялись 10 ноября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Hermes Auctions - July 22, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 22 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 550 RUB
Россия 1 копейка 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность XF
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 900 RUB
Россия 1 копейка 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
Россия 1 копейка 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Frühwald - February 18, 2024
Продавец Frühwald
Дата 18 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе MUNZE - October 17, 2023
Продавец MUNZE
Дата 17 октября 2023
Сохранность XF DETAILS CGC
Цена
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Россия 1 копейка 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Россия 1 копейка 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе MUNZE - January 4, 2023
Россия 1 копейка 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе MUNZE - January 4, 2023
Продавец MUNZE
Дата 4 января 2023
Сохранность VF DETAILS CGC
Цена
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Россия 1 копейка 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе MUNZE - January 4, 2023
Россия 1 копейка 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе MUNZE - January 4, 2023
Продавец MUNZE
Дата 4 января 2023
Сохранность XF DETAILS CGC
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Россия 1 копейка 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность UNC
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Россия 1 копейка 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - November 27, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 27 ноября 2022
Сохранность AU
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Россия 1 копейка 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - October 30, 2022
Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе MS67 - October 26, 2022
Продавец MS67
Дата 26 октября 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе AURORA - July 28, 2022
Продавец AURORA
Дата 28 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе MUNZE - July 27, 2022
Россия 1 копейка 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе MUNZE - July 27, 2022
Продавец MUNZE
Дата 27 июля 2022
Сохранность XF DETAILS CGC
Цена
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Россия 1 копейка 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе MUNZE - July 27, 2022
Россия 1 копейка 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе MUNZE - July 27, 2022
Продавец MUNZE
Дата 27 июля 2022
Сохранность VF DETAILS CGC
Цена
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Россия 1 копейка 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - June 19, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 19 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 копейка 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе AURORA - June 15, 2022
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность AU53
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1777 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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