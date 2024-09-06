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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1777 года СПБ ФЛ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 1 рубль 1777 года СПБ ФЛ - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 1 рубль 1777 года СПБ ФЛ - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 24 гр
  • Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
  • Диаметр 39 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1777
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (412) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1777 года со знаком СПБ ФЛ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 32464 проданному на аукционе Heritage Auctions за 21600 USD. Торги состоялись 7 января 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1777 СПБ ФЛ на аукционе Leu - July 16, 2024
Продавец Leu
Дата 16 июля 2024
Сохранность VF
Цена
290 $
Цена в валюте аукциона 260 CHF
Россия 1 рубль 1777 СПБ ФЛ на аукционе Знак - July 12, 2024
Россия 1 рубль 1777 СПБ ФЛ на аукционе Знак - July 12, 2024
Продавец Знак
Дата 12 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1777 СПБ ФЛ на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия 1 рубль 1777 СПБ ФЛ на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность AU53
Цена
Россия 1 рубль 1777 СПБ ФЛ на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
260 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Россия 1 рубль 1777 СПБ ФЛ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 1 рубль 1777 СПБ ФЛ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1777 СПБ ФЛ на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 1 рубль 1777 СПБ ФЛ на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
Россия 1 рубль 1777 СПБ ФЛ на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1777 СПБ ФЛ на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1777 СПБ ФЛ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 1 рубль 1777 СПБ ФЛ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1777 СПБ ФЛ на аукционе Katz - May 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1777 СПБ ФЛ на аукционе AURORA - May 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1777 СПБ ФЛ на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1777 СПБ ФЛ на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1777 СПБ ФЛ на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 1 рубль 1777 СПБ ФЛ на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1777 СПБ ФЛ на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 1 рубль 1777 СПБ ФЛ на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1777 СПБ ФЛ на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1777 СПБ ФЛ на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность Not encapsulated NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1777 СПБ ФЛ на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия 1 рубль 1777 СПБ ФЛ на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность MS60
Цена
Россия 1 рубль 1777 СПБ ФЛ на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия 1 рубль 1777 СПБ ФЛ на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность XF40
Цена
Россия 1 рубль 1777 СПБ ФЛ на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 1 рубль 1777 СПБ ФЛ на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1777 СПБ ФЛ на аукционе Империя - February 15, 2024
Продавец Империя
Дата 15 февраля 2024
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1777 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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