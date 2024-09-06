Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1777 года СПБ ФЛ (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 24 гр
- Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
- Диаметр 39 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 1 рубль
- Год 1777
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (412) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1777 года со знаком СПБ ФЛ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 32464 проданному на аукционе Heritage Auctions за 21600 USD. Торги состоялись 7 января 2018.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
260 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность Not encapsulated NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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