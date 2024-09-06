1 рубль 1777 года СПБ ФЛ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1777 года со знаком СПБ ФЛ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 32464 проданному на аукционе Heritage Auctions за 21600 USD. Торги состоялись 7 января 2018.

Сохранность UNC (63) AU (131) XF (120) VF (74) F (5) Нет оценки (18) Сохранность (слабы) MS66 (1) MS64 (7) MS63 (3) MS62 (10) MS61 (16) MS60 (10) AU58 (19) AU55 (32) AU53 (10) AU50 (13) XF45 (22) XF40 (10) VF35 (7) VF30 (9) VF25 (1) VF20 (1) DETAILS (5) Сервис NGC (35) RNGA (13) ННР (13) PCGS (10)

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