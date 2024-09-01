Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1777 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 65,5 гр
- Диаметр 45 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 10 копеек
- Год 1777
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (256) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1777 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1935 проданному на аукционе Numisbalt за 2500 EUR. Торги состоялись 17 сентября 2021.
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