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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1777 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 10 копеек 1777 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 10 копеек 1777 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 65,5 гр
  • Диаметр 45 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1777
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (256) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1777 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1935 проданному на аукционе Numisbalt за 2500 EUR. Торги состоялись 17 сентября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 10 копеек 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность AU55 BN ННР
Цена
Россия 10 копеек 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность AU
Цена
160 $
Цена в валюте аукциона 14000 RUB
Россия 10 копеек 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Россия 10 копеек 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
337 $
Цена в валюте аукциона 1350 PLN
Россия 10 копеек 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Artemide Aste - June 2, 2024
Продавец Artemide Aste
Дата 2 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия 10 копеек 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность VF35
Цена
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Россия 10 копеек 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 10 копеек 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия 10 копеек 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность VF35
Цена
Россия 10 копеек 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Знак - March 15, 2024
Россия 10 копеек 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Знак - March 15, 2024
Продавец Знак
Дата 15 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - February 21, 2024
Россия 10 копеек 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - February 21, 2024
Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность VF35
Цена
Россия 10 копеек 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе MS67 - February 14, 2024
Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - January 24, 2024
Россия 10 копеек 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - January 24, 2024
Продавец Александр
Дата 24 января 2024
Сохранность VF35
Цена
Россия 10 копеек 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - December 20, 2023
Россия 10 копеек 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - December 20, 2023
Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность VF35
Цена
Россия 10 копеек 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе MS67 - December 6, 2023
Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - November 22, 2023
Россия 10 копеек 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - November 22, 2023
Продавец Александр
Дата 22 ноября 2023
Сохранность VF35
Цена
Россия 10 копеек 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе MS67 - November 8, 2023
Продавец MS67
Дата 8 ноября 2023
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Россия 10 копеек 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия 10 копеек 1777 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1777 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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