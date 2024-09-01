10 копеек 1777 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1777 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1935 проданному на аукционе Numisbalt за 2500 EUR. Торги состоялись 17 сентября 2021.

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