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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1764 года "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Полушка 1764 года "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Полушка 1764 года "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Bolaffi S.p.A.

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,6 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Полушка
  • Год 1764
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1764 года "Сибирская монета". Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1301 проданному на аукционе Bolaffi S.p.A. за 100 EUR. Торги состоялись 6 июня 2014.

Сохранность
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Россия Полушка 1764 "Сибирская монета" на аукционе Bolaffi - June 6, 2014
Продавец Bolaffi
Дата 6 июня 2014
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

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