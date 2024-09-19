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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1772 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Полушка 1772 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Полушка 1772 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,6 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Полушка
  • Год 1772
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (36) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1772 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 362 проданному на аукционе SINCONA AG за 3000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полушка 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность AU
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 32 EUR
Россия Полушка 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Россия Полушка 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
77 $
Цена в валюте аукциона 72 EUR
Россия Полушка 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полушка 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе AURORA - October 27, 2022
Продавец AURORA
Дата 27 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - October 6, 2022
Россия Полушка 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - October 6, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Россия Полушка 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность AU53 RNGA
Цена
Россия Полушка 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Россия Полушка 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Полушка 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе AURORA - December 16, 2021
Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2021
Сохранность AU
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Россия Полушка 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия Полушка 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе MS67 - November 3, 2021
Продавец MS67
Дата 3 ноября 2021
Сохранность MS63 BN NGC
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Россия Полушка 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - August 24, 2021
Россия Полушка 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - August 24, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 24 августа 2021
Сохранность AU
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Россия Полушка 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе AURORA - February 24, 2021
Продавец AURORA
Дата 24 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - December 12, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2020
Сохранность MS60 BN RNGA
Цена
Россия Полушка 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе SINCONA - October 19, 2020
Продавец SINCONA
Дата 19 октября 2020
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - October 20, 2020
Россия Полушка 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - October 20, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 20 октября 2020
Сохранность AU55
Цена
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Россия Полушка 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
Россия Полушка 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - May 5, 2020
Россия Полушка 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - May 5, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 5 мая 2020
Сохранность AU55
Цена
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Россия Полушка 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе MS67 - April 15, 2020
Продавец MS67
Дата 15 апреля 2020
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
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Россия Полушка 1772 КМ "Сибирская монета" на аукционе MUNZE - March 18, 2020
Продавец MUNZE
Дата 18 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полушка 1772 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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