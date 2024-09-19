Полушка 1772 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1772 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 362 проданному на аукционе SINCONA AG за 3000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

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