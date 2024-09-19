Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1772 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,6 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Полушка
- Год 1772
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (36) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1772 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 362 проданному на аукционе SINCONA AG за 3000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
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Продавец AURORA
Дата 27 октября 2022
Сохранность XF
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Продавец Монеты и Медали
Дата 6 октября 2022
Сохранность XF
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Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность VF
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Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2021
Сохранность AU
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Дата 3 ноября 2021
Сохранность MS63 BN NGC
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Продавец Имперская монета
Дата 24 августа 2021
Сохранность AU
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Продавец AURORA
Дата 24 февраля 2021
Сохранность XF
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Продавец Имперская монета
Дата 20 октября 2020
Сохранность AU55
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Продавец Имперская монета
Дата 5 мая 2020
Сохранность AU55
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Продавец MS67
Дата 15 апреля 2020
Сохранность MS62 BN PCGS
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Где продать?
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