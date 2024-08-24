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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1766 года КМ "Сибирская монета". Новодел (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Полушка 1766 года КМ "Сибирская монета" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Полушка 1766 года КМ "Сибирская монета" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,6 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Полушка
  • Год 1766
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1766 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 416 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2000 USD. Торги состоялись 12 ноября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полушка 1766 КМ "Сибирская монета" на аукционе MS67 - April 14, 2021
Продавец MS67
Дата 14 апреля 2021
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
1425 $
Цена в валюте аукциона 110000 RUB
Россия Полушка 1766 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность MS64
Цена
Россия Полушка 1766 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - November 12, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность MS63
Цена
2000 $
Цена в валюте аукциона 2000 USD

Где продать?

Для продажи Полушка 1766 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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