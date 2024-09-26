Полушка 1778 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1778 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 267 проданному на аукционе Редкие Монеты за 280 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.

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