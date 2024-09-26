Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1778 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,6 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Полушка
- Год 1778
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1778 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 267 проданному на аукционе Редкие Монеты за 280 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MUNZE
Дата 5 сентября 2023
Сохранность AU55 BN CGC
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 3600 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 27 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 14 сентября 2022
Сохранность AU55 BN CGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 19 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 5 мая 2020
Сохранность VF20
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 февраля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 28 января 2020
Сохранность XF45
Цена
******
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Продавец MUNZE
Дата 10 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность AU58
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 4 октября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 21 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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