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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1778 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Полушка 1778 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Полушка 1778 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,6 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Полушка
  • Год 1778
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1778 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 267 проданному на аукционе Редкие Монеты за 280 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полушка 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе MUNZE - September 5, 2023
Продавец MUNZE
Дата 5 сентября 2023
Сохранность AU55 BN CGC
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 3600 RUB
Россия Полушка 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 35 GBP
Россия Полушка 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - November 27, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 27 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия Полушка 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе MUNZE - September 14, 2022
Россия Полушка 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе MUNZE - September 14, 2022
Продавец MUNZE
Дата 14 сентября 2022
Сохранность AU55 BN CGC
Цена
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Россия Полушка 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - June 19, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 19 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия Полушка 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - October 30, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия Полушка 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
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Россия Полушка 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - December 12, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2020
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
Россия Полушка 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - May 5, 2020
Россия Полушка 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - May 5, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 5 мая 2020
Сохранность VF20
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Россия Полушка 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе MUNZE - March 18, 2020
Продавец MUNZE
Дата 18 марта 2020
Сохранность XF
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Россия Полушка 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - February 23, 2020
Продавец Katz
Дата 23 февраля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полушка 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Россия Полушка 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 28 января 2020
Сохранность XF45
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Россия Полушка 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - December 17, 2019
Россия Полушка 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - December 17, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 17 декабря 2019
Сохранность VF20
Цена
Россия Полушка 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе MUNZE - December 10, 2019
Продавец MUNZE
Дата 10 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - September 24, 2019
Россия Полушка 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - September 24, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 24 сентября 2019
Сохранность XF45
Цена
Россия Полушка 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - April 23, 2019
Россия Полушка 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - April 23, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 23 апреля 2019
Сохранность XF40
Цена
Россия Полушка 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность AU58
Цена
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Россия Полушка 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - October 4, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 4 октября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Россия Полушка 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе AURORA - November 21, 2016
Продавец AURORA
Дата 21 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Russiancoin - July 28, 2016
Продавец Russiancoin
Дата 28 июля 2016
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи Полушка 1778 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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