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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1766 года "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Полушка 1766 года "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Полушка 1766 года "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,6 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Полушка
  • Год 1766
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1766 года "Сибирская монета". Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 238 проданному на аукционе Александр за 18500 USD. Торги состоялись 28 марта 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
  • Coins.ee (1)
  • ICE (1)
  • Katz (8)
  • Rare Coins (7)
  • Roma Numismatics (1)
  • SINCONA (1)
  • UBS (1)
  • Александр (1)
  • Империя (2)
  • Имперская монета (2)
  • Русское Наследие (1)
Россия Полушка 1766 "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU
Цена
1684 $
Цена в валюте аукциона 150000 RUB
Россия Полушка 1766 "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность F
Цена
Россия Полушка 1766 "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1766 "Сибирская монета" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Россия Полушка 1766 "Сибирская монета" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
564 $
Цена в валюте аукциона 525 EUR
Россия Полушка 1766 "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка 1766 "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка 1766 "Сибирская монета" на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка 1766 "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка 1766 "Сибирская монета" на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка 1766 "Сибирская монета" на аукционе Katz - December 20, 2020
Продавец Katz
Дата 20 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка 1766 "Сибирская монета" на аукционе Busso Peus - November 5, 2020
Продавец Busso Peus
Дата 5 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка 1766 "Сибирская монета" на аукционе Katz - June 7, 2020
Продавец Katz
Дата 7 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка 1766 "Сибирская монета" на аукционе Katz - February 23, 2020
Продавец Katz
Дата 23 февраля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полушка 1766 "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Россия Полушка 1766 "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность VF30
Цена
Россия Полушка 1766 "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - June 19, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 19 июня 2019
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка 1766 "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - May 28, 2019
Россия Полушка 1766 "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - May 28, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 28 мая 2019
Сохранность VF25
Цена
Россия Полушка 1766 "Сибирская монета" на аукционе Katz - March 24, 2019
Продавец Katz
Дата 24 марта 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полушка 1766 "Сибирская монета" на аукционе Katz - December 23, 2018
Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полушка 1766 "Сибирская монета" на аукционе Katz - November 25, 2018
Продавец Katz
Дата 25 ноября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полушка 1766 "Сибирская монета" на аукционе Katz - May 6, 2018
Продавец Katz
Дата 6 мая 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полушка 1766 "Сибирская монета" на аукционе Империя - December 2, 2017
Продавец Империя
Дата 2 декабря 2017
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Полушка 1766 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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