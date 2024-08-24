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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1775 года КМ "Сибирская монета". Новодел (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Полушка 1775 года КМ "Сибирская монета" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Полушка 1775 года КМ "Сибирская монета" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,6 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Полушка
  • Год 1775
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1775 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 521 проданному на аукционе SINCONA AG за 1500 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Rare Coins (3)
  • SINCONA (2)
  • Александр (1)
  • Империя (1)
Россия Полушка 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - June 6, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность MS62
Цена
110 $
Цена в валюте аукциона 110 USD
Россия Полушка 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе SINCONA - October 21, 2019
Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - June 8, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2019
Сохранность MS62
Цена
Россия Полушка 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность MS62
Цена
Россия Полушка 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - September 24, 2016
Россия Полушка 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - September 24, 2016
Продавец Александр
Дата 24 сентября 2016
Сохранность MS64
Цена
1200 $
Цена в валюте аукциона 1200 USD
Россия Полушка 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Империя - March 15, 2013
Продавец Империя
Дата 15 марта 2013
Сохранность UNC
Цена
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Россия Полушка 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Полушка 1775 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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