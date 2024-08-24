Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1775 года КМ "Сибирская монета". Новодел (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Новодел
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,6 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Полушка
- Год 1775
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1775 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 521 проданному на аукционе SINCONA AG за 1500 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- Rare Coins (3)
- SINCONA (2)
- Александр (1)
- Империя (1)
Продавец Александр
Дата 24 сентября 2016
Сохранность MS64
Цена
1200 $
Цена в валюте аукциона 1200 USD
Продавец Империя
Дата 15 марта 2013
Сохранность UNC
Цена
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