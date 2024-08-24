Полушка 1775 года КМ "Сибирская монета". Новодел (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1775 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 521 проданному на аукционе SINCONA AG за 1500 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

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