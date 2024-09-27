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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1773 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Полушка 1773 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Полушка 1773 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,6 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Полушка
  • Год 1773
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1773 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 15 проданному на аукционе Русское Наследие за 320000 RUB. Торги состоялись 22 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полушка 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Россия Полушка 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
3596 $
Цена в валюте аукциона 320000 RUB
Россия Полушка 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Россия Полушка 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
77 $
Цена в валюте аукциона 72 EUR
Россия Полушка 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полушка 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия Полушка 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
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Россия Полушка 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
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Россия Полушка 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Numisbalt - April 9, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полушка 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Россия Полушка 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность VF DETAILS
Цена
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Россия Полушка 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Coinhouse - January 31, 2021
Продавец Coinhouse
Дата 31 января 2021
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Coinhouse - December 21, 2020
Продавец Coinhouse
Дата 21 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Coinhouse - September 27, 2020
Продавец Coinhouse
Дата 27 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - September 22, 2020
Россия Полушка 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - September 22, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 22 сентября 2020
Сохранность XF40
Цена
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Россия Полушка 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность XF45
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Россия Полушка 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Россия Полушка 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 28 января 2020
Сохранность VF35
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Россия Полушка 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Россия Полушка 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 26 ноября 2019
Сохранность VF35
Цена
Россия Полушка 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - June 19, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 19 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия Полушка 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - December 12, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе SINCONA - October 22, 2018
Продавец SINCONA
Дата 22 октября 2018
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе AURORA - May 21, 2018
Продавец AURORA
Дата 21 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе AURORA - April 17, 2018
Продавец AURORA
Дата 17 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - June 25, 2017
Продавец Katz
Дата 25 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Россия Полушка 1773 КМ "Сибирская монета" на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полушка 1773 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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