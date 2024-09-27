Полушка 1773 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1773 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 15 проданному на аукционе Русское Наследие за 320000 RUB. Торги состоялись 22 июня 2024.

Сохранность UNC (3) XF (11) VF (6) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) MS64 (1) MS61 (2) XF45 (1) XF40 (2) VF35 (2) DETAILS (1) BN (3) Сервис NGC (1) RNGA (2)

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