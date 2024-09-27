Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1773 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,6 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Полушка
- Год 1773
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1773 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 15 проданному на аукционе Русское Наследие за 320000 RUB. Торги состоялись 22 июня 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
3596 $
Цена в валюте аукциона 320000 RUB
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
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Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность VF DETAILS
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 22 сентября 2020
Сохранность XF40
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность XF45
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 28 января 2020
Сохранность VF35
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 19 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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