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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1773 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 рублей 1773 СПБ Петербургский тип, без шарфа
Средняя цена 8200 $
Продажи
0 91
Аверс
Реверс
5 рублей 1773 СПБ Петербургский тип, без шарфа
Средняя цена 6400 $
Продажи
0 23

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1773 СПБ ЯЧ T.I. Петербургский тип, без шарфа
Средняя цена 430 $
Продажи
0 99
Аверс
Реверс
1 рубль 1773 СПБ ЯЧ Т.И. Петербургский тип, без шарфа
Средняя цена 410 $
Продажи
0 201
Аверс
Реверс
1 рубль 1773 СПБ ФЛ Т.И. Петербургский тип, без шарфа
Средняя цена 430 $
Продажи
0 168
Аверс
Реверс
Полтина 1773 СПБ ЯЧ T.I. Без шарфа
Средняя цена 2200 $
Продажи
0 42
Аверс
Реверс
Полтина 1773 СПБ ФЛ T.I. Без шарфа
Средняя цена 460 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
20 копеек 1773 СПБ T.I. Без шарфа
Средняя цена 400 $
Продажи
0 35
Аверс
Реверс
Гривенник 1773 СПБ T.I. Без шарфа
Средняя цена 630 $
Продажи
0 14

Медные монеты

Аверс
Реверс
5 копеек 1773 ЕМ Екатеринбургский монетный двор
Средняя цена 25 $
Продажи
0 293
Аверс
Реверс
2 копейки 1773 ЕМ
Средняя цена 35 $
Продажи
0 64
Аверс
Реверс
Денга 1773 ЕМ
Средняя цена 60 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
Полушка 1773 ЕМ
Средняя цена 150 $
Продажи
0 16

Сибирские монеты

Аверс
Реверс
10 копеек 1773 КМ Сибирская монета
Средняя цена 110 $
Продажи
0 100
Аверс
Реверс
10 копеек 1773 КМ Сибирская монета Новодел
Средняя цена 5900 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
5 копеек 1773 КМ Сибирская монета
Средняя цена 140 $
Продажи
0 123
Аверс
Реверс
5 копеек 1773 КМ Сибирская монета Новодел
Средняя цена 3000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2 копейки 1773 КМ Сибирская монета
Средняя цена 45 $
Продажи
0 55
Аверс
Реверс
2 копейки 1773 КМ Сибирская монета Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 копейка 1773 КМ Сибирская монета
Средняя цена 35 $
Продажи
0 89
Аверс
Реверс
1 копейка 1773 КМ Сибирская монета Новодел
Средняя цена 3300 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Денга 1773 КМ Сибирская монета
Средняя цена 30 $
Продажи
0 49
Аверс
Реверс
Денга 1773 КМ Сибирская монета Новодел
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Полушка 1773 КМ Сибирская монета
Средняя цена 270 $
Продажи
0 22
Аверс
Реверс
Полушка 1773 КМ Сибирская монета Новодел
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 3
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