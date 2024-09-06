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1773
Россия
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1773
Монеты России 1773 года
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Сибирские
Золотые монеты
10 рублей 1773 СПБ Петербургский тип, без шарфа
Средняя цена
8200 $
Продажи
0
91
5 рублей 1773 СПБ Петербургский тип, без шарфа
Средняя цена
6400 $
Продажи
0
23
Пробные монеты
1 рубль 1773 СПБ ЯЧ T.I. Петербургский тип, без шарфа
Средняя цена
430 $
Продажи
0
99
1 рубль 1773 СПБ ЯЧ Т.И. Петербургский тип, без шарфа
Средняя цена
410 $
Продажи
0
201
1 рубль 1773 СПБ ФЛ Т.И. Петербургский тип, без шарфа
Средняя цена
430 $
Продажи
0
168
Полтина 1773 СПБ ЯЧ T.I. Без шарфа
Средняя цена
2200 $
Продажи
0
42
Полтина 1773 СПБ ФЛ T.I. Без шарфа
Средняя цена
460 $
Продажи
0
14
20 копеек 1773 СПБ T.I. Без шарфа
Средняя цена
400 $
Продажи
0
35
Гривенник 1773 СПБ T.I. Без шарфа
Средняя цена
630 $
Продажи
0
14
Медные монеты
5 копеек 1773 ЕМ Екатеринбургский монетный двор
Средняя цена
25 $
Продажи
0
293
2 копейки 1773 ЕМ
Средняя цена
35 $
Продажи
0
64
Денга 1773 ЕМ
Средняя цена
60 $
Продажи
0
12
Полушка 1773 ЕМ
Средняя цена
150 $
Продажи
0
16
Сибирские монеты
10 копеек 1773 КМ Сибирская монета
Средняя цена
110 $
Продажи
0
100
10 копеек 1773 КМ Сибирская монета
Новодел
Средняя цена
5900 $
Продажи
0
3
5 копеек 1773 КМ Сибирская монета
Средняя цена
140 $
Продажи
0
123
5 копеек 1773 КМ Сибирская монета
Новодел
Средняя цена
3000 $
Продажи
0
1
2 копейки 1773 КМ Сибирская монета
Средняя цена
45 $
Продажи
0
55
2 копейки 1773 КМ Сибирская монета
Новодел
Средняя цена
—
Продажи
0
0
1 копейка 1773 КМ Сибирская монета
Средняя цена
35 $
Продажи
0
89
1 копейка 1773 КМ Сибирская монета
Новодел
Средняя цена
3300 $
Продажи
0
2
Денга 1773 КМ Сибирская монета
Средняя цена
30 $
Продажи
0
49
Денга 1773 КМ Сибирская монета
Новодел
Средняя цена
1100 $
Продажи
0
1
Полушка 1773 КМ Сибирская монета
Средняя цена
270 $
Продажи
0
22
Полушка 1773 КМ Сибирская монета
Новодел
Средняя цена
1300 $
Продажи
0
3
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1699-1991
Категория
Зактрыть
???
Россия
Период
1699-1991
Петр I
1699-1725
Екатерина I
1725-1727
Петр II
1727-1729
Анна Иоанновна
1730-1740
Иоанн Антонович
1740-1741
Елизавета
1741-1762
Петр III
1762-1762
Екатерина II
1762-1796
Павел I
1796-1801
Александр I
1801-1825
Николай I
1826-1855
Александр II
1854-1881
Александр III
1881-1894
Николай II
1894-1917
РСФСР и СССР
1921-1991
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